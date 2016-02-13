Al via l’atteso ‘Asi Futsal Indoor League 2016’
L'unico torneo di calcio a 5 su parquet di Reggio Calabria apre i battenti: 12 squadre, fase locale fino a maggio e iscrizioni aperte
13 Febbraio 2016 - 10:32 | di Vincenzo Comi
Sta per aprire finalmente i battenti nella nostra città l’atteso “Asi Futsal Indoor League 2016” : l’unico torneo di calcio a 5 su parquet di Reggio Calabria!
La fase locale si svolgerà presso il Centro Sportivo ASI Boccioni di Viale Messina, la stessa andrà avanti fino a Maggio e consentirà l’accesso a 2 squadre alle finali Regionali Asi, le stesse si svolgerano in uno splendido scenario in cui si decreteranno poi le finaliste nazionali.
Definita anche la formula del torneo, la quale prevede 12 squadre che si scontreranno in un girone unico con partite di sola andata.
Oltre a ricchi premi ASI garantisce qualità assoluta della manifestazione. I costi di iscrizione assolutamente limitati : 50 euro a squadra + tesserino assicurativo a giocatore, mentre l’iscrizione è gratuita per le società affiliate Asi!
Partecipa anche tu con i tuoi amici a quello che è l’evento più atteso del calcio a 5 amatoriale di Reggio Calabria, le iscrizioni resteranno aperte fino a Martedi 16 febbraio 2016 salvo il raggiungimento anticipato di 12 squadre. Esordio del torneo fissato per giorno 22 febbraio 2016. Il torneo non prevede alcuna limitazione in termini di categorie degli atleti tesserati.
Info ed iscrizioni :
Tel 346-7680768 -345-9477553
Mail asicalciorc@gmail.com
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