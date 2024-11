Lettera dell’ex studente del liceo Da Vinci scopritore delle onde gravitazionali

Estratto della lettera indirizzata al dirigente scolastico da Salvatore Vitale (ex studente del liceo da Vinci di R.C), fisico italiano( OGGI AL MIT DI BOSTON), coinvolto nella scoperta storica delle onde gravitazionali*

Le scrivo a seguito dell’articolo apparso su StrettoWeb, a proposito del nuovo laboratorio di fisica realizzato grazie al contributo gratuito della ditta edile “Linguardo Paolo Daniele”, inaugurato, in presenza delle istituzioni e del fisico, prof.ssa Lucia Votano.

Mi fa piacere scriverle per dire che il liceo Da Vinci di R.C., ha un legame ancora piu’ stretto con la scoperta delle onde gravitazionali.

Io sono infatti membro attivo della collaborazione LIGO, ed ex studente del Da Vinci, diplomato nel 2000.

Oltre che essere parte della collaborazione di LIGO, ho anche creato, da zero, uno dei due codici che ha trovato il primo segnale gravitazionale in tempo reale. Veda la citazione 73 del discovery paper http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.116.061102 (Ryan Lynch, il primo autore, e’ un mio studente qui al MIT). Piu’ dettagli sul ruolo del nostro codice (oLIB) sono dati in questo articolo http://arxiv.org/pdf/1602.03843v1.pdf e l’algoritmo stesso descritto qui http://arxiv.org/pdf/1511.05955v2.pdf

Mi faceva piacere metterla al corrente, spero questa possa essere una buona pubblicita’ per il Da Vinci, e che possa aiutare il liceo a trovare fondi, soprattutto per aiutare studenti che ne hanno bisogno, per libri o altro materiale, in questo periodo difficile. In quanto vincitore della borsa di studio Scopelliti, a mio tempo, e proveniente da una famiglia con difficolta’, sono pienamente in grado di comprendere l’importanza di un liceo che possa aiutare i suoi studenti piu’ possibile. Faccio eco alle parole della prof. Votano: e’ fondamentale che il Liceo (e l’Italia, anche se ormai mi sono rassegnato…) punti sulla scienza, fisica e matematica.

Spero il nuovo laboratorio possa essere un trampolino di lancio per le nuove generazioni di studenti. Lo stesso e’ vero per l’informatica. La lingua del futuro e’ il C, o il python, o Java, non il cinese o l’inglese…… Nel concludere, le sarei grato se potesse girare questa email alla professoressa Maria Vazzana, mia insegnante di matematica e fisica, alla prof. Luciana Calabro’ mia insegnante di storia e filosofia. Sono certo si ricorderanno di me, e spero siano contente……. anche a lei un caro saluto…….

Buon lavoro

Salvatore Vitale (ex studente del liceo da Vinci di R.C)

*Onde gravitazionali, il ruolo dei fisici italiani nella scoperta storica

I fisici italiani hanno avuto un ruolo di primissimo piano nella scoperta delle onde gravitazionali. Non solo perché, nell’ambito dei progetti di collaborazione internazionale, il nostro Istituto di Fisica Nucleare attraverso Virgo, partecipa direttamente alla ricerca delle onde gravitazionali. Anche negli Stati Uniti nelle facility che ha osservato fisicamente le onde (LIGO), ci sono degli italiani che hanno avuto un ruolo significativo nella scoperta e nella definizione dei dati raccolti. La squadra italiana è composta, tra gli altri, da Salvatore Vitale che è al Mit di Boston. I meriti degli italiani – Tutti gli italiani hanno lavorato alla implementazione e al perfezionamento dell’algoritmo che permette di capire che forse siamo in presenza di un fenomeno significativo. In particolare Marco Drago è stato quello che, per primo ha visto la mail di alert che il sistema invia, proprio sulla base dei parametri definiti attraverso l’algoritmo tricolore. Le ricerche di Salvatore Vitale hanno invece permesso di comprendere e di caratterizzare i dati rilevati. È stato per merito suo se è stato possibile comprendere che si trattava di due buchi neri, di comprendere la loro massa e i tempi di propagazione dell’onda.