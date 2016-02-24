Alla Provincia la presentazione del libro ‘L’Anello Stregato di Mozart’

Venerdì 26 febbraio 2016 alle ore 16.30 presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, la Fidapa sezione RC con il Patrocinio dell’Amministrazione Provinciale è lieta di presentare il libro di Maria Primerano.

Un divertente carosello, che indaga attraverso l ‘epistolario della famiglia e le opere di Mozart, la personalità del genio di Salisburgo in relazione alla società del tempo. Il volume ripercorre in maniera umoristica e introspettiva la vita di uno tra i più grandi geni di tutti i tempi.

Probabilmente affetto dalla Sindrome di Tourette una malattia neurologica caratterizzata da tic nervosi. L’anello Stregato di Mozart di Maria Primerano porge in maniera gustosa, sotto forma di divertimento, le stranezze del personaggio, uno spunto alla riflessione sul binomio genio-malattia, creatività-malattia.

La nostra socia e consigliera José Marrara che ha curato questa iniziativa intervisterà l’illustre scrittrice.

Saranno presenti la Presidente della Fidapa Reggio Calabria Bruna Siviglia che introdurrà i lavori e l’Assessore alla Cultura e Legalità della Provincia Eduardo Lamberti Castronuovo.