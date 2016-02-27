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Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori

L’Ordine degli Architetti della provincia di Reggio Calabria promuove un convegno su storia e fortificazioni, con mostra e nuovo museo della civiltà contadina

27 Febbraio 2016 - 10:39 | di Vincenzo Comi

Lo sguardo oltre, Reggio Calabria visioni metropolitane di Bluocean, mostra di architettura

La formazione professionale e la conoscenza a sostegno della valorizzazione e promozione dei territori e del paesaggio sono i temi che caratterizzano un ciclo di eventi  promossi dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria.

Il Convegno SANT’ILARIO E CONDOJANNI. Territorio, città e architetture promosso in collaborazione con il comune di S. Ilario, che si terrà sabato 27 febbraio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 a Palazzo Speziali – Sant’Ilario dello Jonio (RC) –  rientra nell’ambito di questo ciclo di eventi.

Il Convegno si articolerà in forma di racconto multiscalare,  che a partire dallo studio della città, del territorio, della sua storia e tradizioni, affronterà l’analisi dell’economia e della società tra il XVII e il XIX sec., per soffermarsi sui temi dell’architettura fortificata e della valorizzazione del patrimonio storico attraverso le pratiche del restauro architettonico, del recupero e del riuso.

A seguire la Mostra Palazzo Vitale tra recupero e valorizzazione e l’inaugurazione del primo nucleo del Museo-laboratorio della civiltà contadina e dei sapori mediterranei.

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Sant'Ilario dello Jonio Cultura
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