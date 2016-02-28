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Viola sconfitta ad Agropoli

La Bermé Viola Reggio Calabria perde 75-60 sul parquet di Agropoli: coach Frates parla di delusione e di un atteggiamento diverso rispetto alla vittoria con Trapani

28 Febbraio 2016 - 20:38 | di Domenico Suraci

Bermé Viola Reggio Calabria in campo ad Agropoli

La Bermé Viola Reggio Calabria cade sul parquet di Agropoli. Gli uomini di coach Fabrizio Frates, al “Di Concilio” della cittadina campana, offrono una prestazione al di sotto delle aspettative: dopo aver cercato di recuperare lo svantaggio maturato nella prima frazione di gioco, nella seconda parte della gara Dobbins e compagni sono costretti ad inseguire Agropoli, che dopo aver staccato i neroarancio di venti lunghezze, amministra il match fino alla fine.

“Siamo delusi – dice coach Frates in conferenza stampa -. Rispetto ad una settimana fa, c’è stata una involuzione dal punto di vista dell’atteggiamento. Oggi sono mancate quelle energie positive e quella determinazione avute domenica scorsa contro Trapani. Dobbiamo riflettere, senza queste attitudini difficile fare tanta strada”.

TABELLINO

Bcc Agropoli-Bermé Viola Reggio Calabria 75-60  (19-13; 45-32; 58-46; 75-60)

Bcc Agropoli: Santolamazza, Bolpin, Trasolini 18, Carenza 12, Roderick 11, Guaccio, Bovo, De Paoli, Spizzichini, Di Prampero 2, Tavernari 29, Romeo 3. Coach: Paternoster

Bermé Viola Reggio Calabria: Lupusor 5, Adegoboye 16, Rullo, Brackins 12, Dobbins 17, Costa, Mordente, Sindoni, Crosariol 10, Spinelli. Coach: Frates

Arbitri: Ciaglia, Bonfante, Gasparri

Fonte: www.violareggioacalabria.it

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