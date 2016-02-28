Viola sconfitta ad Agropoli

La Bermé Viola Reggio Calabria cade sul parquet di Agropoli. Gli uomini di coach Fabrizio Frates, al “Di Concilio” della cittadina campana, offrono una prestazione al di sotto delle aspettative: dopo aver cercato di recuperare lo svantaggio maturato nella prima frazione di gioco, nella seconda parte della gara Dobbins e compagni sono costretti ad inseguire Agropoli, che dopo aver staccato i neroarancio di venti lunghezze, amministra il match fino alla fine.

“Siamo delusi – dice coach Frates in conferenza stampa -. Rispetto ad una settimana fa, c’è stata una involuzione dal punto di vista dell’atteggiamento. Oggi sono mancate quelle energie positive e quella determinazione avute domenica scorsa contro Trapani. Dobbiamo riflettere, senza queste attitudini difficile fare tanta strada”.