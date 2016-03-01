Ecco le iniziative per la giornata internazionale della donna

Due incontri su Gilda Trisolini e Marie Sophie Germain aprono le celebrazioni dell'Anassilaos per l'8 marzo, con mostra filatelica e Premio Mimosa

Con due incontri che si terranno presso lo Showroom di Laruffa Luppino (Via Torrione 75) mercoledì 2 marzo e giovedì 3 marzo alle ore 17,30, il primo dedicato a Gilda Trisolini, la grande poetessa reggina considerata una delle voci più alte della poesia italiana della seconda metà del Novecento, nata a Reggio Calabria nel 1924 e scomparsa nel 1996, nel 20° anniversario della scomparsa; il secondo alla matematica Marie Sophie Germain (Parigi, 1° aprile 1776-27 giugno 1831), l’Associazione Culturale Anassilaos Sezione Donna “Emanuela Loi” apre l’insieme delle manifestazioni celebrative della Giornata Internazionale della Donna 2016.

A parlare della Trisolini – dopo l’intervento introduttivo di Pina De Felice, Responsabile Poesia Anassilaos – sarà Mimma Iannò. Sono altresì previsti gli interventi di Angela Ambrosoli Stilo e Iolanda Catalano. A parlare invece della matematica francese conosciuta per il suo lavoro nei campi della teoria dei numeri e di quella dell’elasticità sarà Fatima Ranieri, responsabile di Anassilaos.

L’8 marzo: la mostra filatelica e il Premio Mimosa

L’ appuntamento clou è invece previsto per la giornata dell’8 marzo. Alle ore 10,00 presso lo Spazio Espositivo di Poste Italiane (Via Miraglia) sarà inaugurata la mostra storico- filatelica realizzata dall’Associazione – Circolo Filatelico Anassilaos – sul tema “Donne nella Filatelia/Arte Cultura Storia Fede Scienza”.

Nel pomeriggio dello stesso 8 marzo, alle ore 17,30 presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria appuntamento con l’ormai tradizionale Premio Anassilaos Mimosa “A personalità <al femminile> del mondo del lavoro, delle arti, della cultura, del volontariato” segnalate per l’attività nel campo della promozione umana, sociale e culturale, per l’impegno nel campo del giornalismo, della giustizia, della medicina, della letteratura (poesia e narrativa), della Scuola, della cultura, dello sport, dell’arte figurativa, delle attività professionali. Il Premio, giunto alla sua 21^ edizione, è patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città di Reggio Calabria, dall’ Assessorato alla Cultura della Provincia di Reggio Calabria. Nella Sala, per l’occasione, sarà presente uno stand filatelico di Poste Italiane. La manifestazione sarà aperta da un breve video di Suor Maria Joseph Farini.

Poesie al femminile alla Sala Mons. Ferro

Nella stessa mattina dell’ 8 marzo, la Sezione Poesia di Anassilaos, nell’ambito di una serie di iniziative promosse dalla Provincia e dal Comune di Reggio Calabria, ha realizzato una declamazione di poesie e prose a cura delle poetesse dell’Associazione, coordinate da Lilly Arcudi, Vice Responsabile Poesia, con la partecipazione della Dott.ssa Daniela De Blasio, di Denise Ensigna di CIF Casa delle Donne e Vasiliki Vourda dell’UDI Unione Donne in Italia e con la collaborazione dei musicisti del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, che si terrà alle ore 10,30 presso la Sala Mons. Ferro della Provincia. Tale lettura di versi “al femminile” sarà aperta e conclusa, alle ore 9,15 e alle ore 12,00, da un intervento della danzatrice Fatima Ranieri.