Pensando Meridiano: presentazione ‘a cielo aperto’ di due libri

Nel progetto di città-laboratorio dell’associazione Pensando Meridiano, il “City making” (il “fare città”) coinvolge le comunità in percorsi della conoscenza attraversano spazi urbani e condivisioni sul futuro.

Domani pomeriggio, giovedì 10, due opere di autori calabresi (“La Calabria dolente 2.0” di Filippo Veltri edito da Città del Sole e “La terra dei recinti” di Massimiliano Capalbo edito da Rubbettino) verranno presentate a lettori e cittadini in modo attivo e originale.

Una presentazione particolare per i due libri che parlano di Calabria, che avrà inizio davanti la scalinata del teatro “Cilea” alle 17:30 e proseguirà sul corso Garibaldi in altri punti (San Giorgio al Corso, libreria Ave e Cordon Bleu) e davanti al Malavenda Cafè.

La presentazione, attraverso performances, inviterà alla lettura ed alla condivisione “a cielo aperto” dei libri scelti, dando appuntamento a “qualeCalabria”, public talk di LibrAre che i giovani di Pensando Meridiano proporranno alla città con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale il 16 marzo al Polo culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella, dopo aver percorso la città ed i libri con i cittadini già da qualche giorno prima.