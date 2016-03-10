Alla Provincia la proiezione ‘La notte di Sigonella’

Venerdì 11 marzo alle ore 17,30 nella Sala Conferenze del palazzo della Provincia di Reggio Calabria, in anteprima regionale, alla presenza di Stefania Craxi, sarà proiettato il film documento “La notte di Sigonella” che con la pubblicazione dell’omonimo libro ripropone all’attenzione le vicende che trent’anni or sono affermarono l’autonomia dell’Italia rispetto agli USA ed evidenziarono il ruolo e la credibilità di cui godevano il nostro paese ed il suo Presidente del Consiglio, Bettino Craxi.

E’ un’opera di ricerca che ha valenza storica in cui attraverso discorsi parlamentari, conferenze stampa, lettere, documenti ed appunti inediti del CESIS, del SISMI, intercettazioni del Mossad, dispacci del Dipartimento di Stato USA, è lo stesso Craxi a consegnare un affresco preciso e puntuale degli avvenimenti che concretizzarono quell’azione magistrale di politica estera e che rivelano quanto giusta e profetica fosse la sua visione politica del Mediterraneo. La riflessioine su quei fatti e l’attualità degli stessi offrono ampie possibilità di confronto e discussione. Con Stefania Craxi ne discuteranno E:Lamberti Castronuovo, Paolo Pollichieni, Paolo Toscano, Caterina Tripodi ed i Presenti, coordinerà Angela Romeo.