Il Planetario provinciale celebra l’arrivo dell’equinozio di primavera

Sabato 19 marzo il Planetario Pythagoras celebra l'equinozio con una conferenza tra mito e scienza e, meteo permettendo, osservazioni del cielo

Come è ormai tradizione, il Planetario Provinciale Pitagora celebra l’arrivo della primavera.

Quando cade l’equinozio di primavera 2016

La primavera astronomica ha inizio con l’equinozio, che quest’anno cade il 20 marzo alle ore 04:30 UTC (le 05:30 italiane). Il Sole attraverserà, nel suo moto apparente, il punto d’intersezione tra l’eclittica e l’equatore celeste; tale istante, con riferimento al nostro emisfero, rappresenta l’Equinozio di Primavera.

Questo fenomeno astronomico, generalmente solo annunciato dagli esperti o dagli annuari, è conosciuto dal pubblico come il momento dell’anno in cui il giorno e la notte sono uguali.

Se l’equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno quello di primavera è l’esatto opposto: è l’inizio della metà luminosa, quando le ore di luce superano le ore di buio.

Giorno e notte dopo l’equinozio

A partire, infatti, dal giorno successivo al verificarsi dell’equinozio di primavera il periodo di illuminazione diurna supera quello notturno, fino a toccare la durata massima nel giorno del solstizio d’estate. Per un osservatore che si trova al Polo Nord, a partire dall’equinozio di primavera, il Sole è sempre visibile sull’orizzonte, tramonta solo quando si giunge all’equinozio d’autunno. La situazione opposta si verifica al Polo Sud.

La primavera è la stagione della rinascita, associata presso varie culture a concetti come fertilità, resurrezione, inizio. Le antiche tradizioni offrono infatti tutta una serie di miti legati alla primavera, che hanno al loro centro l’idea di un sacrificio a cui succede una rinascita; persino la nostra epoca, moderna, frenetica e sfuggente rimane ammaliata dall’equinozio di primavera.

La primavera ha da sempre ispirato la produzione artistica, dando vita ad una serie di immagini a volte rapide e colorite, a volte più pensose, tese a rappresentare un fervore che annuncia la “nuova stagione”, intesa non solo in senso temporale.

L’incontro al Planetario: conferenza e osservazione

Come è ormai tradizione, per questo appuntamento astronomico, il Planetario organizza un incontro cui la cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

Sabato 19 marzo alle ore 21,00 la Prof.ssa Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetario, terrà una conferenza dal titolo “La magia del nuovo inizio: l’Equinozio di Primavera tra mito e scienza”; a seguire, se le condizioni meteo lo consentiranno, lo Staff del Planetario vi guiderà, con gli strumenti e ad occhio nudo, alla scoperta del Cielo di Primavera.