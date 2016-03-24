Presentata la IV edizione dell’almanacco ‘Giovani calciatori’

Quarta edizione dell'album di figurine delle scuole calcio di Reggio e provincia: 9 scuole, oltre 700 bambini e premi per chi completa la raccolta entro il 31 maggio

Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra di e l’intelligenza che si vincono i campionati. Un motto che, anche quest’anno, ha unito un team affiatato di professionisti calabresi bravi a realizzare per il quarto anno consecutivo l’album “Giovani calciatori”, almanacco sportivo di figurine presente in diverse province del Sud Italia che ha conquistato grandi e piccoli.

Un progetto importante che ha messo in moto un circuito di forze del territorio grazie all’attento impegno e sostegno del consigliere provinciale Francesco Cannizzaro da sempre vicino ai giovani e a tutte le iniziative che coniugano sport e solidarietà. E per incentivare la sana attività agonistica di squadre calcio del territorio, il circuito di “Giovani calciatori” ha istituito dei premi messi a disposizione dagli sponsor e dalla casa editrice da assegnare alle scuole calcio e ai bambini che completeranno la raccolta.

I premi in palio per le scuole calcio

In palio un defibrillatore semiautomatico al fine di salvaguardare in campo la salute degli sportivi, un fine settimana a Gambarie presso l’hotel Bucaneve per 5 persone e un buono premio da spendere in un negozio di articoli sportivi.

La raccolta 2015/2016 scade il prossimo 31 di Maggio e ha visto la partecipazione di 9 scuole calcio, più di 700 bambini sono stati fotografati e tra dirigenti, allenatori e addetti ai lavori sono circa 800 i soggetti coinvolti in questo ambizioso progetto.

Le categorie coinvolte nell’album

L’album di figurine collezionabili delle scuole calcio di Reggio Calabria e provincia ha visto la partecipazione di tre categorie: Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici.

Tutti i dettagli del progetto sono stati illustrati nella sala delle Conferenze di Palazzo Alvaro dal responsabile del progetto Antonio Virduci, dall’editore FigurOne Francesco Senatore già pronto alla quinta edizione dell’almanacco e dal consigliere provinciale e regionale Francesco Cannizzaro.

Le parole degli organizzatori

“E’ un progetto che racchiude impegno, fatica, passione di un team vicino ai nostri ragazzi che, per il quarto anno consecutivo, hanno avuto l’opportunità di avere un almanacco sportivo e di “meritarsi” un album con la propria figurina realizzata professionalmente, con la stessa qualità delle mitiche figurine della Panini – afferma il consigliere Cannizzaro – L’album “Giovani calciatori”, raccolta esclusivamente dedicata alle scuole calcio calabresi e siciliane, si pone l’obiettivo di far conoscere a bambini e alle loro famiglie, i principi cardini di una sana competizione agonistica che punti alla valorizzazione e promozione dello sport, vero mezzo per stare meglio fisicamente e moralmente con noi stessi e con gli altri”.

Particolarmente soddisfatti per la riuscita del progetto l’editore Senatore e il responsabile Virduci che definiscono l’album di figurine come “una lente che si sofferma sui bambini promettenti di questa terra protagonisti di una raccolta più copiata del Sud Italia che, anno dopo anno, sta coinvolgendo squadre sportive di livello”.