A Sambatello la ‘Settimana della Cultura’
Dal 4 al 9 aprile 2016 al Salone Municipale di Sambatello una mostra aperta dal lunedì al sabato e un programma di eventi
02 Aprile 2016 - 14:18 | di Redazione
Man Reading Book and Sitting on Bookshelf in Library --- Image by © Royalty-Free/Corbis
Dal 4 al 9 aprile 2016 presso il Salone Municipale di Sambatello a Reggio Calabria, si terrà la “Settimana della Cultura”. All’interno del Salone Municipale sarà allestita una mostra aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
Scopri tutti gli eventi in programma :
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Segui CityNow su Google