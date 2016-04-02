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A Sambatello la ‘Settimana della Cultura’

Dal 4 al 9 aprile 2016 al Salone Municipale di Sambatello una mostra aperta dal lunedì al sabato e un programma di eventi

02 Aprile 2016 - 14:18 | di Redazione

Uomo seduto su una libreria con un libro in mano, immagine di repertorio sulla lettura

Man Reading Book and Sitting on Bookshelf in Library --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Dal 4 al 9 aprile 2016 presso il Salone Municipale di Sambatello a Reggio Calabria, si terrà la “Settimana della Cultura”. All’interno del Salone Municipale sarà allestita una mostra aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Scopri tutti gli eventi in programma :

Locandina della Settimana della Cultura a Sambatello, 4-9 aprile 2016
Programma degli eventi della Settimana della Cultura a Sambatello

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Reggio Calabria Cultura
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