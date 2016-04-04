Manca ormai poco all’inaugurazione di Photòpia, il festival della fotografia di paesaggio che si svolgerà dall‘8 al 17 aprile al Parco Ecolandia. Dieci giorni ricchi di attività, dalle mostre ai seminari ed alle letture portfolio, per parlare di luoghi e spazi, stimolare riflessioni ampie sul paesaggio con l’idea di una fotografia che non sia semplice osservazione della realtà, ma possa essere racconto profondo, attento, caratterizzato da diversi possibili livelli di lettura.

PREMIO MIGLIOR PORTFOLIO

Affrettati a prenotarti per le letture portfolio che si svolgeranno durante il festival, in particolare nelle giornate del 9 e 10 aprile. Un’importante occasione di confronto e di crescita per tutti i fotografi che potranno partecipare con progetti personali e ricevere suggerimenti e consigli da professionisti del mondo della fotografia attivi in ambito nazionale. Tutti i partecipanti concorreranno alle selezione per il premio miglior portfolio. Al vincitore, selezionato da una giuria composta da tutti i lettori presenti, verrà assegnato un buono di € 500,00 spendibile in attrezzatura fotografica offerto da Cinesud Megastore.

LE MOSTRE

“LandSpaces” è il tema scelto dalla factory romana D.O.O.R. che ha selezionato per il festival i migliori artisti che utilizzano linguaggi contemporanei.

In mostra i lavori di Arianna Arcara (Post Focum), Ricardo Cases (El porqué de las naranjas), Federico Clavarino (Italia o Italia), Martin Errichiello e Filippo Menichetti (In quarta persona), Alessandro Penso (Lesbos, Lost Generation, Refugees in Bulgaria), Tommaso Tanini (H. said he loved us), Giovanni Troilo (La Villenoire – The Dark Heart of Europe). All’interno delle attività previste nell’ambito di Photòpia, frutto della collaborazione con CRAC, The Third Island, primo capitolo dell’Osservatorio Internazionale sulle Grandi Opere, in mostra dall’8 aprile al CRAC di Lamezia Terme.

I SEMINARI

Nelle giornate del 9 e 10 aprile numerosi saranno i momenti di confronto con fotografi attivi in ambito nazionale ed internazionale. Accedendo al parco Ecolandia (con un biglietto giornaliero di 3 euro o in abbonamento per le tre giornate al costo di 10 euro, compresa lettura portfolio) sarà possibile partecipare ad uno o più seminari curati, tra gli altri, da Paolo Cenciarelli di D.O.O.R., Filippo Menichetti e Martin Errichiello di PanAut Collective, Chiara Capodici e Fiorenza Pinna di 3/3, Federico Clavarino, Filippo Romano e Tommaso Tanini.

Per ulteriori informazioni, visita il sito: www.photopiafestival.com