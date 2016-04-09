Fabio Palumbo presenta il suo libro ‘POP poesie, pensieri e omissioni’

Sabato 9 aprile 2016 alle ore 18.00 presso la sede di Via A. Vespucci n. 10/g del Circolo Culturale Guglielmo Calarco – Coop. V. Veneto, si terrà la presentazione del libro ” POP poesie, pensieri e omissioni” di Fabio D. Palumbo ed. Città del Sole: presenta l’incontro “conversando con l’Autore” Cinzia Messina .

Una raccolta di poesie d’amore

POP è una raccolta di poesie d’amore, composte in un ampio arco temporale che abbraccia oltre un decennio dal 1999 al 2012 , riunite all’interno del libro a seconda del ritmo e della metafora o da necessità espressive e semantiche.

Le poesie e i pensieri contenuti nel libro sono collegati tra loro da una certa nozione d’amore, l’amore totale che è da sempre una realtà dell’esperienza e un tema tra i più visitati dalla letteratura.

Nella prefazione al libro V. Musolino affianca la poesia di Fabio Palumbo alla composizione giapponese haiku sia per motivi di similitudine strutturale che per capacità di sintesi di pensiero e descrizione suggestiva.

A proposito della propria raccolta lo stesso poeta nella nota introduttiva avvisa che ” sebbene cerchino sempre di convincerci del contrario, un libro è aperto come la vita ” ed ecco perchè il tono del suo libro, a volte, è colloquiale come si trattasse di un diario.

L’autore: Fabio Domenico Palumbo

Fabio Domenico Palumbo, laureato in filosofia e psicologia, dottorando in Metodologia della Filosofia presso l’Università di Messina, ha collaborato con la cattedra di Filosofia del Novecento dell’Unime ed ha pubblicato Note per uno studio sulla ” Logica del senso” (2013) , ” Economia del desiderio” ed. Mimesis 2015.

All’attività di ricerca Fabio Palumbo ha affiancato quella letteraria pubblicando nel 2012, per Città del Sole, la raccolta di poesie e aforismi POP , ha collaborato con testate giornalistiche e di approfondimento sui temi della cultura pop asiatica ed i suoi interessi di ricerca spaziano dal legame tra i pensatori postmoderni , letteratura e psicanalisi alle culture dell’Estremo Oriente.