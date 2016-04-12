Questa settimana Calabria d’Autore raddoppia

Doppio appuntamento questa settimana per la rassegna Calabria d’Autore, giunta al quarto anno. Una rassegna che ha collezionato centinaia di incontri culturali nella splendida sede di Incontriamoci Sempre.

La stazione fs di RC S. Caterina è divenuta una dei fari culturali più importanti della Calabria.

L”organizzazione della rassegna è sapientemente curata dal suo capitano Antonio Calabrò, uno staff di primo piano con la collaborazione di Marco Mauro, Daniela Mazzeo e Marco Strati. Questa settimana ci regalano due importanti appuntamenti: giovedì 14 aprile alle ore 19:00 “IL VIAGGIATOR CORTESE” con Piero Cutrupi con i suoi viaggi e le splendide immagini del Marocco e della Tunisia;

venerdì 15 aprile sempre alle ore 19,00, Paolo Sofia, grande artista, cantante dei QUARTAUMENTATA, si racconta. Quello di Paolo è un percorso artistico costellato di grandi successi, la dimostrazione che la calabria è terra di talenti e di grande cultura che meritano consenso ed ammirazione.