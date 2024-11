“Lui vive in me” al Duomo di Reggio Calabria

L’Associazione Musicale “San Filippo Neri” in collaborazione con l’Arcidiocesi di Reggio Calabria, in occasione del VI centenario della nascita di San Francesco di Paola, patrono della Calabria, martedì 19 Aprile 2016 alle ore 19.30 c/o la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, eseguirà “LUI VIVE IN ME”, Oratorio Sacro per voce recitante, soli, coro e orchestra, ideato, scritto e diretto da Don Massimo Laficara.