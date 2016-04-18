Il Centro Internazionale Scrittori promuove alla Pinacoteca civica un incontro sul disegno come linguaggio dell'uomo, con interventi di Patrizia Nardi e Gianfranco Neri

Sin dalla preistoria l’uomo ha comunicato attraverso l’arte del disegno e della pittura. Nei tempi, la tecnica ed i materiali si sono evoluti, l’immagine che l’artista riesce a realizzare esprime la sua percezione del mondo o una libera associazione di forme che raffigurano ciò che vede o pensa.

Partendo da questo assunto, martedì 19 aprile 2016, alle ore 16.45, presso la Pinacoteca civica di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove “Disegno e invenzione”. Dopo gli interventi dell’Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, dott.ssa Patrizia Nardi e del Presidente del Cis, dott.ssa Loreley Rosita Borruto, attraverso video proiezione, relazionerà il prof. Gianfranco Neri, ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, Direttore del Dipartimento d’Arte presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.