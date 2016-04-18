City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Il Centro Internazionale Scrittori promuove ‘Disegno e invenzione’

Il Centro Internazionale Scrittori promuove alla Pinacoteca civica un incontro sul disegno come linguaggio dell'uomo, con interventi di Patrizia Nardi e Gianfranco Neri

18 Aprile 2016 - 10:47 | di Redazione

Disegno e invenzione, incontro del Centro Internazionale Scrittori alla Pinacoteca civica

Sin dalla preistoria l’uomo ha comunicato attraverso l’arte del disegno e della pittura. Nei tempi, la tecnica ed i materiali si sono evoluti, l’immagine che l’artista riesce a realizzare esprime la sua percezione del mondo o una libera associazione di forme che raffigurano ciò che vede o pensa.

Partendo da questo assunto, martedì 19 aprile 2016, alle ore 16.45, presso la Pinacoteca civica di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove  “Disegno e invenzione”. Dopo gli interventi dell’Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, dott.ssa Patrizia Nardi e del Presidente del Cis, dott.ssa Loreley Rosita Borruto, attraverso video proiezione, relazionerà il prof. Gianfranco Neri, ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, Direttore del Dipartimento d’Arte presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Pinacoteca CivicaUniversità MediterraneaReggio Calabria Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?