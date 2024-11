Corrireggio 2016 entra nel vivo: ecco il programma degli appuntamenti

Continuano a ritmo giornaliero le iniziative in programma per la Corrireggio 2016, tappe d’avvicinamento alla corsa podistica del 25 aprile.

Ieri (Mercoledì 20 Aprile 2016), presso la Chiesa Ortodossa San Paolo dei Greci di Reggio Calabria, si è svolto l’incontro sul tema: “Il rispetto del sacro pietra miliare della convivenza e della cittadinanza plurale”, organizzato da Legambiente all’interno del progetto “Rete della Legalità” promosso dalla Camera di Commercio Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Daniele Castrizio parroco della Chiesa e vicario ortodosso – introducendo l’incontro – ha rivolge una “richiesta di aiuto” per capire cosa e come può essere un punto di riferimento per i giovani del territorio reggino. La sua volontà nonostante gli insuccessi riscontrati, è instaurare una relazione d’amicizia con le persone del quartiere per una serena convivenza.

Egli si augura che presto conquisti il rispetto che merita non il timore, infatti spesso capita, di confondere i due aspetti che sono completamenti diversi.

Massima disponibilità a partecipare a questo progetto di rieducazione sociale è stata manifestata per conto di Legambiente da parte di Nuccio Barillà, presidente della Corrireggio, manifestazione nel cui programma l’incontro è inserito.

A più voci è stato sottolineato come la parola “rispetto” è un termine che oggi è stato stravolto dal suo vero senso, infatti assistiamo continuamente al degrado dell’ambiente o di atti vandalici nei luoghi pubblici, ancora più grave quando tali atti colpiscono edifici religiosi come purtroppo è accaduto alla Chiesa Ortodossa S. Paolo dei Greci qualche settimana fa.

La città di Reggio Calabria – hanno sottolineato diversi intervenuti – ha una bellissima e importante storia, un patrimonio culturale greco-bizantino da salvaguardare e tramandare.

Legambiente vuole dar voce a chi è per così dire “invisibile” perché più debole, bisogna “coltivare” la cultura, ma per far ciò bisogna che i piccoli abbiano degli adulti coerenti e responsabili, quindi rispetto per gli altri e per la natura.

Molto apprezzato l’intervento del Prof. Domenico Minuto il quale ribadisce che il rispetto è la condizione per costruire la pace.

Immancabile l’invito a bambini e adulti a partecipare numerosi alla Corrireggio, condividendo pienamente lo slogan “Portami rispetto!”. Bisogna correre o camminare tutti per ricostruire il dialogo, per amore verso la nostra città, per ridarle un volto pulito accogliente e onesto.

Intanto altre due “declinazioni” del concetto di rispetto è venuto stamani da due iniziative con le scuole sempre nell’ambito della “Rete della legalità”.

Una dal titolo: ”il rispetto del verde della memoria” ha interessato la villa comunale. Agli studenti del Righi sono stati “raccontati” gli alberi e il giardino ed è stata spiegata con l’ausilio di un rappresentante di “Rifiuti Zero” l’utilità di una compostiera per i rifiuti organici e la bella esperienza in atto del compostaggio collettivo. L’altra iniziativa si è svolta presso l’Istituto “Cassiodoro-Don Bosco”.

Il dialogo con gli studenti ha avuto per oggetto “un luogo speciale che merita rispetto” cioè Punta Pellaro, dove gli studenti e diverse associazioni del luogo, a partire dal New Kite Zone daranno vita domani, venerdi, a una grande iniziativa di volontariato

Sarà questo il primo degli appuntamenti per celebrare la “Giornata Mondiale della Terra” che impegnerà tutta la giornata di venerdì e si concluderà al Planetario Pytagoras con la conferenza alle ore 21, sul tema “il rispetto del buio, nella giornata della terra riprendiamoci il cielo” .

Ma l’attenzione maggiore per la giornata di domani (venerdì 22 aprile, sarà concentrata su un evento che si preannuncia davvero di cartello.

Nella Sala Nicora Calipari di Palazzo Campanella sarà proiettato alle ore 18 in prima assoluta in Calabria, il docufilm “Mare Carbone”, del regista Gianluca Rossi, vincitore dell’ultima edizione del Festival CinemAmbiente di Torino. Si tratta di un viaggio dentro le contraddizioni della Centrale a carbone prevista a Saline Joniche e dentro il fascino di un territorio di cui vengono messe magistralmente in luce tutte le grandi risorse storiche, paesaggistiche, ambientali e umane , facendo emergere come esse rappresentino una grande potenzialità non correttamente utilizzata e da utilizzare per creare nuova economia e nuovo lavoro.

All’iniziativa parteciperanno tra gli altri, il regista Gianluca Rossi, il presidente del consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, i rappresentanti dei comuni e delle altre istituzioni, delle associazioni ambientaliste, culturali e dei circoli del cinema. Un’occasione per fare il punto sulla partita che si gioca nell’Area Grecanica e per rilanciare l’impegno a favore dello sviluppo sostenibile di quella zona.