Oggi è la giornata della Terra

di Laura Maria Tavella – Il 22 Aprile di ogni anno, un mese e due giorni dopo l’ equinozio di primavera, si festeggia in 175 paesi la Giornata della Terra: una data importante, in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra.

Le origini della Giornata della Terra

Dal 22 aprile 1970, su iniziativa del Senatore degli Stati Uniti Gaylord Nelson, ad oggi, la ricorrenza è utile per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra e l’importanza della valutazione delle problematiche del pianeta: l ‘inquinamento dell’ aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili.

Da qui la ricerca di possibili soluzioni, come il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate.

La firma dell’accordo sul clima a New York

Oggi, nelle Nazioni Unite a New York, si svolgerà una cerimonia che darà inizio alla firma del nuovo accordo globale sul clima approvato nell’ultima COP 21 della Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico, siglato lo scorso 12 dicembre a Parigi: all’incontro parteciperanno oltre 165 leader del mondo, compreso il premier italiano Matteo Renzi.

Un grande passo per la salvaguardia del nostro pianeta.

Uno dei punti salienti dell’accordo prevede, infatti, la presentazione di un progetto che prevede di piantare tanti alberi quanti sono gli abitanti della Terra, da qui al 2020.