Al via ‘V.I.T.R.I.O.L’, mostra personale dell’artista Elmar

Domenica il vernissage della pittrice reggina Elmar, che da oltre vent'anni lavora nelle arti visive e indaga il confine tra arte e psichiatria

Domenica 24 aprile sarà inaugurata, presso i locali dello Showroom Laruffa Luppino, in via Torrione n°75, “V.I.T.R.I.O.L” la mostra personale dell’artista reggina Elmar. La mostra si inserisce nel percorso artistico della pittrice che da oltre 20 anni opera nel campo delle arti visive.

Elmar, dopo un iniziale periodo figurativo, incorre in un forte cambiamento, lasciandosi contaminare dagli studi di filosofia, antropologia e psicologia che segnano il suo percorso. Ad aprire la personale l’antropologo, nonché scrittore, dott. Pino Rotta.

Continua parallelamente il costante impegno dell’artista nel suo progetto “Dal tormento all’estasi”, un’indagine profonda che indaga il confine tra l’arte e la psichiatria che la stessa ha delineato in 7 punti: “Credo nella verità dell’origine ed in un interiore dove il segno e il colore sono necessità emblematica. Credo nel vuoto adombrato a cui tende il mio fare – ricerca. Credo nell’espressionismo barbaro ed inedito, irriso e rigettato nella nuda genuinità.

Credo nell’annuncio di teoremi astrali, nell’ordine contraddicente, nel gioco inusitato fuori dalle convenzioni.

Credo nell’osservazione dell’opera, nel senso che luce colori e struttura significano, nella sua dimensione di spazio e tempo, nell’essenza che creano liberando lo spirito. Credo nella coincidenza distruttiva della purezza dei segni ancestrali, nel simbolismo del mito metafisico. Credo nel cedimento della tela, nell’imperfezione del tratto consequenziali all’estro arcaico.

” Il vernissage avrà inizio alle 18:00, l’ingresso è gratuito.