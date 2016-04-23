Fabiana Tripodi in libreria con il saggio ‘L’etica dell’obbedienza’
Un saggio tascabile sulla percezione di libertà e sul potere dell'empatia, in libreria nella Giornata mondiale del libro
23 Aprile 2016 - 14:31 | di Redazione
Esce oggi, 23 Aprile, nella #giornatamondialedellibro, il primo saggio tascabile in Sociologia dei processi culturali e comunicativi, dal titolo “L’etica dell’obbedienza”, della giovane reggina Fabiana Tripodi, dottoressa in Psicologia e web writer.
Il testo tratta un tema molto attuale, l’obbedienza e mette in discussione, in poche pagine, la reale percezione di libertà che ognuno di noi ha, fin dalla più tenera età.
Un saggio per riflettere su alcuni aspetti ambigui riguardanti il bene e il male, che presenta anche famosissimi esperimenti ed avvenimenti storici realmente accaduti, che sembrerebbero dare davvero poca speranza al genere umano.
Ma una parolina, l’empatia, sembra poter cambiare le cose …..
Il libro può essere acquistato sul sito www.prospettivaeditrice.it ,ma anche su bookshop, liberdomus, mailtrade, Amazon, BOL, Google Libri e tanti altri..
Inoltre a metà maggio sarà esposto al Salone internazionale del Libro di Torino.
È presente a Reggio Calabria, salvo esaurimento scorte, presso la Libreria La Scuola, Viale Aldo Moro 128.
Per maggiori informazioni potete scrivere all’autore: fabiana.tripodi@yahoo.it
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