L’Associazione Hirundĭne ospita l’artista Coimbra

L’Associazione Culturale Multietnica “Terra Senza Confine” desidera promuovere l’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Hirundĭne, inserito nel Programma degli Stati Generali della Cultura 2016 dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, che avrà luogo sabato 24 aprile a partire dalle ore 11 presso Piazza De Nava a Reggio Calabria.

Durante tale avvenimento, l’artista Taciana Coimbra eseguirà la sua performance ‘AUTO-NÓMOS’, già presentata nel mese di marzo di quest’anno nella mostra ‘Questa casa non è un albergo’ presso le Officine Miramare. L’artista intende così sfidare il pubblico ad affrontarsi con le arti contemporanee presentandosi in pubblica piazza. Si tratta dunque di un invito alla riflessioni sulla diversità dei linguaggi artistici e umani. Taciana svela che questa volta gli ospiti per eccellenza saranno gli immigrati. Infatti, durante la pre-produzione della performance l’artista ha distribuito inviti agli immigranti incontrati in giro per la città, un’azione voluta e di condivisione di valori, essendo lei stessa un’immigrata. I cittadini sono caldamente invitati a partecipare.