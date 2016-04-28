Mese di maggio scoppiettante per la rassegna Calabria d’Autore

Dodici appuntamenti a maggio per la rassegna Calabria d'Autore di Incontriamoci Sempre, con la direzione artistica di Antonio Calabrò e un finale a sorpresa il 3 giugno

Il mese di maggio sarà scoppiettante per la rassegna Calabria d’Autore. Saranno dodici gli appuntamenti con un finale a sorpresa previsto per il 3 giugno.

Un appuntamento culturale, quello organizzato da Incontriamoci Sempre, che ha spiccato il volo, con la direzione artistica del talentuoso Antonio Calabrò capace di rendere Calabria d’Autore uno dei format più importanti del panorama culturale calabrese e non solo. Di livello le collaborazioni del trio Marco Mauro, Daniela Mazzeo e Marco Strati.

Per il futuro grandi propositi progettuali di miglioramento della rassegna come presenze e nuovo look nella location di S. Caterina.