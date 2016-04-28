Stati Generali della Cultura, omaggio a Dante Alighieri

Sabato 30 aprile alle 17 a Palazzo della Provincia, nell'ambito degli Stati Generali della Cultura, l'omaggio a Dante con relazione, letture e musica

Sabato 30 aprile 2016, alle ore 17.00, Sala Convegni del Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria, nel contesto degli Stati Generali della Cultura, edizione 2016, l’Assessorato alla Cultura e Legalità della Provincia di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la compagnia teatrale “Scena Nuda”, promuovono “Dante e il mito delle tre donne”, dai greci alla “psicoanalisi del Genio” di Sigmund Freud.

Dopo il saluto del dott. Giuseppe Raffa, Presidente della Provincia di Reggio Calabria e dell’Assessore alla Cultura e alla Legalità, dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo, relazionerà la prof.ssa Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina, Presidente Onorario del Cis. Lettura di brani scelti a cura dell’attrice Teresa Timpano, direttore artistico della compagnia teatrale “Scena Nuda”.

Intervento musicale del Maestro Sergio Romeo, direttore della scuola musicale “Giuseppe Verdi” di Reggio Calabria. Coordina la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis.