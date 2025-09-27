Mancuso: ’50 milioni di euro per le infrastrutture viarie calabresi’

“Lo stanziamento di circa 50 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresenta un sostegno concreto per la nostra regione, frutto dell’impegno e dell’attenzione del ministro Matteo Salvini. Sono risorse che consentiranno di migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria provinciale del nostro territorio.

In particolare, i fondi saranno così ripartiti: alla provincia di Catanzaro 10.755.950,78 euro, alla provincia di Cosenza 17.244.900,11 euro, alla provincia di Crotone 4.995.561,02 euro, alla provincia di Reggio Calabria 11.461.179,20 euro, alla provincia di Vibo Valentia 5.200.718,46 euro.

Un investimento significativo che arriva dal Mit e che rafforza la capacità delle province di garantire infrastrutture moderne, con ricadute anche per il tessuto economico.” Lo scrive in una nota stampa Filippo Mancuso, commissario regionale della Lega Calabria