5G a Reggio, Imbalzano: ‘Grave la mancata risposta del sindaco’

“Riteniamo grave che il Sindaco di Reggio non abbia offerto risposta all’interrogazione che abbiamo sollevato, oltre 30 giorni fa, in tema di sospensione all’installazione e sperimentazione di antenne a tecnologia 5G sul territorio del Comune di Reggio, visto che è sempre più crescente la preoccupazione dei cittadini che nei diversi quartieri di Saracinello, Trabocchetto, Cardinale Portanova , Spirito Santo , Mosorrofa, solo per citare alcuni, assistono impotenti all’implementazione di questa nuova tecnologia mentre in altre realtà, come la limitrofa Villa San Giovanni e persino nella dirimpettaia Messina , si è proceduto anzitempo all’emanazione di ordinanza contingibile e urgente per impedirne la sperimentazione. Ciò nonostante, lo stesso Primo Cittadino ha istituito un gruppo tecnico di lavoro per approfondire e chiarire le possibili implicazioni derivanti dall’utilizzo della tecnologia 5g, coinvolgendo, tra gli altri, l’Università mediterranea, ma senza che dallo stesso confronto sia ancora emerso un documento definitivo e ufficiale”.