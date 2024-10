Il reggino Federico Milia inserito tra i 60 under 30 che stanno cambiando il Paese

Per il 2° anno consecutivo, la rivista POLITICA MAG inserisce il capogruppo di Forza Italia nell’elenco dei giovani che stanno cambiando la politica in Italia

Bis di Federico Milia a Roma, inserito per il secondo anno consecutivo tra i 60 under 30 che stanno cambiando il Paese: l’elenco, redatto e pubblicato dalla rivista “POLITICA MAG”, canale de “La Giovane Roma” edito dal settimanale L’Espresso, vede tra i protagonisti anche il politico reggino, accanto a giovani che, con azioni quotidiane “incidono nella politica locale e nazionale. Sono politica- mente molto diversi ma con una cosa in comune: il desiderio di incidere nel presente per determinare il futuro. nel presente per determinare il futuro. Questi sono gli under 30 che lottano per cam- biare il nostro Paese, ma non sono i soli” come riportato nell’articolo de L’Espresso.

La premiazione a Roma, nell’aula magna Franco Frattini dell’Universita Link, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e personalità di spicco del mondo politico come Pier Ferdinando Casini, Roberta Angelilli e Francesco Rutelli.