60esima edizione del TaorminaFilmFest: Humanitarian Taormina Award a Eva Longoria

Si accendono le luci della 60^ edizione del TaorminaFilmFest con un omaggio a Philip Seymour Hoffman che verrà ricordatoda Dawn Allen vicepresidente di Variety e Serge Raklin della Hollywood Foreign Press Association e, sempre nel segno del cinema made in Usa, sarà presente Eva Longoria a cui verrà consegnato l’Humanitarian Taormina Award.

Martedì 17 giugno, quarta giornata del Festival, infatti, l’attrice statunitense di origine messicana, da sempre impegnata in prima linea nell’impegno sociale a sostegno della comunità latina, parteciperà alla Tao Class dove racconterà anche dell’esperienza della Eva Longoria Fondation.

Al Teatro Antico, sempre in memoria di Hoffman verrà presentato il film “Synecdoche” di Charlie Kaufman in uscita in Italia con la BIM il prossimo 19 giugno.

Le proiezioni speciali in apertura di giornata

La programmazione speciale in apertura di giornata prevede la proiezione del documentario “Momenti della verità” che ripercorre la storia del cinema italiano, con gli occhi di un autore tedesco Eckhart Schmidt in rassegna con l’intervento di registi di generazioni diverse da Monicelli a Montaldo a Garrone e Argento.

Per la sezione relativa ai Filmaker in Sicilia verrà presentato “L’anima del Gattopardo” di Annarita Zambrano che propone un punto di vista inconsueto sull’evoluzione dell’aristocrazia siciliana.

Il Focus Russia sarà dedicato al film“Kto ya?/Who Am I?” di Klim Shipenkofilm che racconta la storia di un giovane in stato di amnesia, in parallelo con la vicenda di uncorpo rinvenuto senza vita di un giovane uomo senza documenti.

WorldWildWeb e il ciclo Fright & Fun

Per il concorso WorldWildWeb, sarà proiettato il film “Milano Underground” di Giovanni Esposito e a seguire per la sezione Fright & Fun,ilciclo commedia/horror, verrà presentato “The Seasoning House” di Paul Hyett film ambientato nella guerra dei Balcani dove la protagonista Angel, orfana sordomuta e scelta dal capo per drogare le ragazze fatte prigioniere, pianificherà la sua silenziosa vendetta.

L’omaggio a Claudia Cardinale continua con il film turco “Sinyora Enrica ile Italyan Olmak/Signora Enrica” di Ali Ilhan e storia di una donna abbandonata dal marito e con un figlio piccolo che affitta camere per studentidove incontrerà Ekin, studente turco a cui non solo insegnerà l’italiano ma anche come conquistare il cuore della bella Valentina.

I premi consegnati lunedì 16 giugno

I riconoscimenti consegnati lunedì 16 giugno sono i seguenti: Premio Città di Tao a Pamela Anderson, il Premio Città di Taormina La Botte a Remo Girone, Premio Città di Taormina Rai Movie ritirato da Roberto Nepote Premio Taormina Award e Premio Kineo a Carla Fracci.