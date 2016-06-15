62°TaorminaFilmFest: ecco il programma di domani
Premi alla serata di martedì e, per giovedì, Oliver Stone alla TAOCLASS, i Campus e il programma completo dei film in concorso
15 Giugno 2016 - 19:55 | di Vincenzo Comi
Sulle emozionanti note del Coro Ensamble, nella serata di martedì 14 giugno, sono stati consegnati tanti premi. A Noemi è andato il “Promesse Taormina Award”. Marco Chiesara, presidente di WeWorld, e Fabio Lovino, regista del film “Mothers” hanno ritirato il premio “Città di Taormina” consegnato da Noemi. A Pappi Corsicato è stato consegnato il premio “Città di Taormina”. Harvey Keitel ha ritirato il premio “Clifton Taormina Award”.
Ricca di contenuti anche la sesta giornata della 62esima edizione del TaorminaFilmFest, prodotto e organizzato da Agnus Dei di Tiziana Rocca, General Manager del TFF con Chiara Nicoletti e Jacopo Mosca co-direttori del comitato artistico.
Oliver Stone e Ukraine on Fire alla TAOCLASS
La TAOCLASS è con il Premio Oscar Oliver Stone che presenterà anche “Ukraine on Fire” di Igor Lopatonok (che sarà presente al Festival), un film documentario di cui è coproduttore e autore delle interviste. Molti dei film sull’Ucraina partono dalla rivoluzione del febbraio del 2014 conosciute come “Euromaiden”, il film di Lopatonok, fortemente sostenuto da Stone pur partendo da quei fatti va oltre. Oliver Stone, con il passo e il piglio delle migliori inchieste, incalza i suoi interlocutori per comprendere a fondo i fatti. Attraverso le interviste realizzate dal regista Premio Oscar al Presidente della Russia Vladimir Putin, all’ex presidente Viktor Yanukovich, all’ex ministro degli Interni Vitaliy Zakharchenko, in “Ukraine on Fire” si parla dei temi caldi e dei punti di svolta del conflitto, della crisi ucraina in atto, del “dietro le quinte” e della situazione politico attuale e del suo potenziale pericolo per il mondo.
Protagonisti dei tre Campus previsti: Claudio Santamaria; Enrico Brignano; Eccellenze italiane: Briga, Sandro Veronesi, Andrea Graziani, Gianfranco Vissani.
I film in concorso TAO62
Per il Concorso TAO62 “Ani ve snu! (In Your Dreams!)” di Petr Oukropec . Laura ha 16 anni e due amori: il parkour e Luky, che però sembra interessato a lei solo nei sogni della ragazza. Tra una realtà in cui i genitori sono separati e non la seguono e un amore non corrisposto, Laura preferisce volteggiare tra i palazzi di Praga.
Sempre in Concorso TAO62 “The Bacchus Lady” di E J-yong . So-young (Yeo-jeong Yoon) è un’anziana signora che vive a Seoul e sopravvive svolgendo la professione di “Bacchus Lady”, prostitute che incontrano clienti nei parchi per poi andare insieme nei motel vicini. La vita di So-young ha una scossa improvvisa quando decide di occuparsi del figlio di una donna accusata di tentato omicidio.
Per il Concorso Filmmaker in Sicilia in programma “Verso casa – Omaggio a Turi Vasile” di Fabrizio Sergi e “CityZEN” di Ruggero Gabbai.
Il film al Teatro Antico
Al Teatro Antico sarà proiettato “Mother’s day” di Garry Marshall. Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts e Jason Sudeikis raccontano la complessa e meravigliosa vita di una madre, a tutto tondo. Dietro la macchina da presa, un vero esperto di commedie: il regista di Pretty Woman e Se Scappi, Ti Sposo, Garry Marshall. Il film uscirà in Italia con 01 Distribution il 23 giugno.
Programma Giovedì 16 giugno
Ore 11.00 – Palacongrassi Sala A
Eventi Speciali
Ukraine on Fire
Usa, 2016 – 102’
Regia: Igor Lopatonok
V.O. – sott. ita.
Ore 12.45 – Palacongressi Sala A
Tao Class
Oliver Stone
con Igor Lopatonok e Eleonora Granata raccontano Ukraine on Fire
Ore 15.00 – Palacongressi Sala A
Campus
Enrico Brignano
Ore 16.00 – Palacongressi Sala A
Campus
Claudio Santamaria
Ore 17.30 – Cinema Olimpia
Filmmaker in Sicilia
Verso casa – Omaggio a Turi Vasile
Italia, 2016 – 55’
Regia: Fabrizio Sergi
Ore 18.00 – Palacongressi Sala A
Taormina 62 – Concorso (TaoEdu Young)
Ani ve snu! / In Your Dreams!
Rep. Ceca, Slovacchia, Bulgaria, 2016 – 79’
Regia: Petr Oukropec
V.O. – sott. ita.
Laura ha 16 anni e due amori: il parkour e Luky, che però sembra interessato a lei solo nei sogni della ragazza. Tra una realtà in cui i genitori sono separati e non la seguono e un amore non corrisposto, Laura preferisce volteggiare tra i palazzi di Praga.
Ore 18.30 – Palacongressi Sala B
Campus
Eccellenze italiane: Briga, Sandro Veronesi, Andrea Graziani, Gianfranco Vissani
Ore 19.30 – Cinema Olimpia
Filmmaker in Sicilia (TaoEdu Young)
CityZEN
Italia, 2016 – 74’
Regia: Ruggero Gabbai
Ore 20.00 – Palacongressi Sala A
Taormina 62 – Concorso
The Bacchus Lady
Corea del Sud, 2016 – 110’
Regia: E J-yong
V.O. – sott. Ita.
So-young (Yeo-jeong Yoon) è un’anziana signora che vive a Seoul e sopravvive svolgendo la professione di “Bacchus Lady”, prostitute che incontrano clienti nei parchi per poi andare insieme nei motel vicini. La vita di So-young ha una scossa improvvisa quando decide di occuparsi del figlio di una donna accusata di tentato omicidio.
Ore 21.00 – Teatro antico
Arena
con Rocco Hunt, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Oliver Stone
Ore 22.00 – Teatro antico
Grande cinema al Teatro antico
Taormina 62 – Fuori Concorso
Mother’s day
USA, 2016 – 118’
Regia: Garry Marshall
V.O. – sott. Ita.
Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts e Jason Sudeikis raccontano la complessa e meravigliosa vita di una madre, a tutto tondo. Dietro la macchina da presa, un vero esperto di commedie: il regista di Pretty Woman e Se Scappi, Ti Sposo, Garry Marshall.
Main Sponsor: Baume & Mercier
Sponsor: DSQUARED2, LopiGLIK, Falconeri; Pasta Garofalo, F3 Motors Mercedes Benz-Smart, Gerardo Sacco, Sicilia Outlet Village_Arcus Real Estate, VideoBank, Compagnia della Bellezza, Parisi Taormina; SAC, Orazio Tomarchio.
Il TaorminaFilmFest è prodotto da Agnus Dei Tiziana Rocca, promosso dal Comitato Taormina Arte, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, e con la collaborazione della Sicilia Film Commission / Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del progetto “Sensi Contemporanei Cinema e Audiovisivo”.
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