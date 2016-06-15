62°TaorminaFilmFest: ecco il programma di domani

Premi alla serata di martedì e, per giovedì, Oliver Stone alla TAOCLASS, i Campus e il programma completo dei film in concorso

Sulle emozionanti note del Coro Ensamble, nella serata di martedì 14 giugno, sono stati consegnati tanti premi. A Noemi è andato il “Promesse Taormina Award”. Marco Chiesara, presidente di WeWorld, e Fabio Lovino, regista del film “Mothers” hanno ritirato il premio “Città di Taormina” consegnato da Noemi. A Pappi Corsicato è stato consegnato il premio “Città di Taormina”. Harvey Keitel ha ritirato il premio “Clifton Taormina Award”.

Ricca di contenuti anche la sesta giornata della 62esima edizione del TaorminaFilmFest, prodotto e organizzato da Agnus Dei di Tiziana Rocca, General Manager del TFF con Chiara Nicoletti e Jacopo Mosca co-direttori del comitato artistico.

Oliver Stone e Ukraine on Fire alla TAOCLASS

La TAOCLASS è con il Premio Oscar Oliver Stone che presenterà anche “Ukraine on Fire” di Igor Lopatonok (che sarà presente al Festival), un film documentario di cui è coproduttore e autore delle interviste. Molti dei film sull’Ucraina partono dalla rivoluzione del febbraio del 2014 conosciute come “Euromaiden”, il film di Lopatonok, fortemente sostenuto da Stone pur partendo da quei fatti va oltre. Oliver Stone, con il passo e il piglio delle migliori inchieste, incalza i suoi interlocutori per comprendere a fondo i fatti. Attraverso le interviste realizzate dal regista Premio Oscar al Presidente della Russia Vladimir Putin, all’ex presidente Viktor Yanukovich, all’ex ministro degli Interni Vitaliy Zakharchenko, in “Ukraine on Fire” si parla dei temi caldi e dei punti di svolta del conflitto, della crisi ucraina in atto, del “dietro le quinte” e della situazione politico attuale e del suo potenziale pericolo per il mondo.

Protagonisti dei tre Campus previsti: Claudio Santamaria; Enrico Brignano; Eccellenze italiane: Briga, Sandro Veronesi, Andrea Graziani, Gianfranco Vissani.

I film in concorso TAO62

Per il Concorso TAO62 “Ani ve snu! (In Your Dreams!)” di Petr Oukropec . Laura ha 16 anni e due amori: il parkour e Luky, che però sembra interessato a lei solo nei sogni della ragazza. Tra una realtà in cui i genitori sono separati e non la seguono e un amore non corrisposto, Laura preferisce volteggiare tra i palazzi di Praga.

Sempre in Concorso TAO62 “The Bacchus Lady” di E J-yong . So-young (Yeo-jeong Yoon) è un’anziana signora che vive a Seoul e sopravvive svolgendo la professione di “Bacchus Lady”, prostitute che incontrano clienti nei parchi per poi andare insieme nei motel vicini. La vita di So-young ha una scossa improvvisa quando decide di occuparsi del figlio di una donna accusata di tentato omicidio.

Per il Concorso Filmmaker in Sicilia in programma “Verso casa – Omaggio a Turi Vasile” di Fabrizio Sergi e “CityZEN” di Ruggero Gabbai.

Il film al Teatro Antico

Al Teatro Antico sarà proiettato “Mother’s day” di Garry Marshall. Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts e Jason Sudeikis raccontano la complessa e meravigliosa vita di una madre, a tutto tondo. Dietro la macchina da presa, un vero esperto di commedie: il regista di Pretty Woman e Se Scappi, Ti Sposo, Garry Marshall. Il film uscirà in Italia con 01 Distribution il 23 giugno.

Programma Giovedì 16 giugno

Ore 11.00 – Palacongrassi Sala A

Eventi Speciali

Ukraine on Fire

Usa, 2016 – 102’

Regia: Igor Lopatonok

V.O. – sott. ita.

Ore 12.45 – Palacongressi Sala A

Tao Class

Oliver Stone

con Igor Lopatonok e Eleonora Granata raccontano Ukraine on Fire

Ore 15.00 – Palacongressi Sala A

Campus

Enrico Brignano

Ore 16.00 – Palacongressi Sala A

Campus

Claudio Santamaria

Ore 17.30 – Cinema Olimpia

Filmmaker in Sicilia

Verso casa – Omaggio a Turi Vasile

Italia, 2016 – 55’

Regia: Fabrizio Sergi

Ore 18.00 – Palacongressi Sala A

Taormina 62 – Concorso (TaoEdu Young)

Ani ve snu! / In Your Dreams!

Rep. Ceca, Slovacchia, Bulgaria, 2016 – 79’

Regia: Petr Oukropec

V.O. – sott. ita.

Laura ha 16 anni e due amori: il parkour e Luky, che però sembra interessato a lei solo nei sogni della ragazza. Tra una realtà in cui i genitori sono separati e non la seguono e un amore non corrisposto, Laura preferisce volteggiare tra i palazzi di Praga.

Ore 18.30 – Palacongressi Sala B

Campus

Eccellenze italiane: Briga, Sandro Veronesi, Andrea Graziani, Gianfranco Vissani

Ore 19.30 – Cinema Olimpia

Filmmaker in Sicilia (TaoEdu Young)

CityZEN

Italia, 2016 – 74’

Regia: Ruggero Gabbai

Ore 20.00 – Palacongressi Sala A

Taormina 62 – Concorso

The Bacchus Lady

Corea del Sud, 2016 – 110’

Regia: E J-yong

V.O. – sott. Ita.

So-young (Yeo-jeong Yoon) è un’anziana signora che vive a Seoul e sopravvive svolgendo la professione di “Bacchus Lady”, prostitute che incontrano clienti nei parchi per poi andare insieme nei motel vicini. La vita di So-young ha una scossa improvvisa quando decide di occuparsi del figlio di una donna accusata di tentato omicidio.

Ore 21.00 – Teatro antico

Arena

con Rocco Hunt, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Oliver Stone

Ore 22.00 – Teatro antico

Grande cinema al Teatro antico

Taormina 62 – Fuori Concorso

Mother’s day

USA, 2016 – 118’

Regia: Garry Marshall

V.O. – sott. Ita.

Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts e Jason Sudeikis raccontano la complessa e meravigliosa vita di una madre, a tutto tondo. Dietro la macchina da presa, un vero esperto di commedie: il regista di Pretty Woman e Se Scappi, Ti Sposo, Garry Marshall.

Main Sponsor: Baume & Mercier

Sponsor: DSQUARED2, LopiGLIK, Falconeri; Pasta Garofalo, F3 Motors Mercedes Benz-Smart, Gerardo Sacco, Sicilia Outlet Village_Arcus Real Estate, VideoBank, Compagnia della Bellezza, Parisi Taormina; SAC, Orazio Tomarchio.

Il TaorminaFilmFest è prodotto da Agnus Dei Tiziana Rocca, promosso dal Comitato Taormina Arte, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, e con la collaborazione della Sicilia Film Commission / Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del progetto “Sensi Contemporanei Cinema e Audiovisivo”.