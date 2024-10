Reginaldo: ‘Bloccare le classifiche senza la promozione sarebbe una botta fortissima’

Intervento di Reginaldo su Rai Sport e qualche battuta sulla possibilità che il campionato venga annullato, le conseguenze: “Parliamo spesso con i mie compagni di questa situazione. La Reggina ha dominato dall’inizio della stagione, stesso discorso per il Monza, più o meno anche il Vicenza ed ora sentirsi dire che non ti viene assegnato il campionato sarebbe dura, per tutti. Società, tifosi, calciatori, sarebbe una botta fortissima.

Leggi anche

L’unica soluzione sarebbe quella di tornare a giocare, ma non dipende da noi. Stiamo lavorando secondo le indicazioni del nostro preparatore e proviamo a rimanere in forma per come è possibile. Io mi alleno sul terrazzo di casa”.