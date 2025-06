Regione: 8 milioni di euro per valorizzare cultura, tradizioni e turismo

"È importante utilizzare, in vista dell'estate, le risorse per valorizzare il patrimonio culturale e naturale della regione" le parole dell'assessore Calabrese

La Regione Calabria ha lanciato il nuovo Avviso pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale”, con una dotazione finanziaria complessiva di 8 milioni di euro. L’iniziativa ha come obiettivo principale il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della Calabria, con particolare attenzione alle tradizioni, alle risorse storiche locali e alla dimensione artistica, sociale e culturale del territorio.

Le linee di intervento

L’intervento si articola in due principali ambiti di azione:

Promozione del territorio tramite eventi turistici e culturali. Progetti culturali con programmazioni continuative o cicliche, mirate a incentivare la partecipazione attiva dei cittadini e a rafforzare la coesione sociale.

Eventi e progetti culturali

La prima linea d’intervento è focalizzata sulla promozione del territorio attraverso eventi che celebrano la cultura calabrese, attirano visitatori e mettono in risalto le peculiarità di specifiche aree locali. Questi eventi, caratterizzati da un’elevata qualità organizzativa, si propongono di coinvolgere il pubblico attraverso spettacoli e momenti di intrattenimento che riflettano l’identità autentica delle località coinvolte.

La visione dell’assessore Calabrese

Giovanni Calabrese, assessore al Turismo della Regione Calabria, ha sottolineato l’importanza di utilizzare le risorse stanziate per valorizzare il patrimonio culturale e naturale della regione, in vista dell’estate 2025. L’obiettivo è quello di estendere la stagione turistica oltre i tradizionali mesi estivi, contribuendo così a promuovere lo sviluppo locale e a favorire la crescita economica.

Progetti culturali e sostenibilità

La seconda linea di intervento si concentra su progetti culturali con finalità educative, artistiche e sociali, stimolando la creatività e incentivando il rafforzamento della coesione sociale. Caterina Capponi, assessore alle Politiche sociali, ha ribadito l’importanza di sostenere l’identità regionale e promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la cultura, con iniziative che possano generare coesione sociale e occasioni di crescita culturale.

Dettagli dell’avviso pubblico

Le risorse disponibili sono destinate a Fondazioni, Pro Loco, Associazioni, Imprese e Enti pubblici. Gli interessati potranno scegliere tra due linee di partecipazione: la Linea 1 per eventi turistici e culturali e la Linea 2 per progetti culturali. Il contributo massimo concedibile è pari all’80% delle spese ammissibili, sotto forma di contributo in conto capitale.

Le istanze potranno essere presentate dal 5 giugno 2025 al 7 luglio 2025 attraverso la piattaforma telematica ufficiale.