A Chianalea Raduno e Fiera degli Artisti ed Espositori

Il 3, 4 e 5 luglio la Chianalea di Scilla ospita pittura, scultura, fotografia e gastronomia nella prima Fiera del Borgo, anticipata da un Raduno degli Artisti

Il 3, 4 e 5 luglio, la suggestiva Chianalea diventa la culla dell’Arte e della Cultura calabrese, ospitando Pittura, Scultura, Grafica, Fotografia, Gastronomia, e tante altre espressioni artistiche.

Le antiche case dei cacciatori di pescespada, il mare limpido e dai colori cangianti che lievemente si infrange sulle abitazioni, gli austeri palazzi nobiliari, i pittoreschi vicoli saranno la location della 1ª Fiera del Borgo, promossa dal Comitato delle attività commerciali di Chianalea con il patrocinio del Comune. Vecchi e nuovi talenti, saranno presentati nella tre giorni scillese. Artisti provenienti da ogni parte, daranno vita a quello che è destinato a diventare un evento da ricordare.

Domenica 14 Giugno, sempre il Comitato delle Attività Commerciali di Chianalea, ha organizzato il I° Raduno degli Artisti ed Espositori per appassionati ed hobbisti.

Si tratta di un evento da considerarsi una piccola anteprima della Fiera, che animerà il Borgo dalle 10 alle 20 di domenica prossima.

La possima stagione estiva sarà un susseguirsi di interessanti iniziative sempre targati Comitato delle Attività Commerciali di Chianalea.