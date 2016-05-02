‘A colori, la donna nell’arte’: 50 artisti reggini la reinterpretano

Si è chiusa ieri la manifestazione artistico-culturale promossa dalla Fidapa Rc Morgana, nell’ambito degli Stati Generali della Cultura 2016, dal titolo “A colori, la donna nell’arte”: la kermesse, durata tre giorni (dal 28 al 30 aprile), ha visto coinvolti 50 artisti locali che hanno esposto le loro opere (dipinti, fotografie e sculture) nella suggestiva cornice offerta dal Palazzo Storico della Provincia.

La Fidapa Rc Morgana, presieduta dalla dott.ssa Emira Dal Moro, ha creato, grazie all’impulso della responsabile del progetto Avv. Maria Gabriella Porpiglia e con la collaborazione del maestro Nino Pizzimenti, direttore artistico e della dott.ssa Elisa Urso, direttrice dell’Art Academy Artelis, un contenitore originale e creativo che ha fatto dialogare varie forme d’arte (pittura, teatro, musica, danza).

Pittura dal vivo, musica e poesia

Nelle giornate del 29 e 30 aprile, il numeroso pubblico presente ha potuto gli artisti Alessandro Allegra, Simona Federico e Giuseppe Iaria, dipingere dal vivo, accompagnati nella loro esecuzione dalla lettura delle poesie di Fabio Violi, dalla performance di tango dell’associazione culturale “Reggio Tango” del maestro Dino Toscano, dalle cantanti Francesca De Carlo, Tosca Pizzi e Marilena Daniela, dalle letture delle poetesse Marina Amedeo e Silvana Vitale, dagli attori Adele Rombolà e Giuseppe Murdaca e dal musicologo ed esperto di lirica Giuseppe Nicolò.

Hanno esposto gli artisti: Mariangela Alizzi, Alessandro Allegra, Anna Amico, Nestor Guillermo Arguello, Maria Barone, Maria Carmela Borruto, Nadia Caldarella, Paola Canale, Angelo De Masi, Francesca Dono, Simona Federico, Alessandro Gallo, Bruno Emanuele Giordano (fotografo ufficiale dell’evento), Giuseppe Iaria, Rosa La Face, Antonella La Rosa, Caterina Loiero, Melania Lo Schiavo, Carmela Mafrica, Basilio Mansueto, Marilena Mia, Nicoletta Marra, Tiziana Marra, Grazia Marrapodi Lamma, Angela Mauro, Irene Monti, Domenico Morabito, Elisabetta Morace, Paola Morace, Mumari, Giuseppe Murdaca, Nannì, Antonella Nicolò, Daniela Panella, Francesca Perina, Angela Placanica, Davide Ricchetti, Maria Carmela Romeo, Maria Romeo Schepis, Marisa Sovrano, Giovanna Tripodi, Valeria Ughi, Elisa Urso, Carmelo Zoccali.

Il progetto sociale Sportello-donna

Il talento e la passione per l’arte espressi da tutti i partecipanti hanno, inoltre, contribuito alla realizzazione e promozione di un progetto sociale dal titolo “Sportello-donna”, fortemente voluto dalla presidente della Commissione legislazione della Fidapa Rc Morgana, avv. Manuela Porpiglia: le socie avvocatesse della sezione metteranno a disposizione di donne in difficoltà la loro professionalità e il loro tempo, fornendo assistenza e consulenza in materia civile, penale, diritto del lavoro e diritto di famiglia. Per usufruire gratuitamente del servizio basta inviare una mail alla responsabile del progetto Avv. Manuela Porpiglia, all’indirizzo manuporpiglia@libero.it .