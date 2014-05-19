A giugno il mondo si trova in Brasile. Parte la nuova campagna internazionale. GUARDA IL VIDEO!

Due video, Incontri e Ballo, raccontano il Brasile in vista dei Mondiali 2014: la campagna è diffusa in 113 Paesi e punta a raggiungere 1.300 milioni di persone

di Vincenzo Comi – Il Brasile lancia la campagna internazionale per la Coppa del Mondo FIFA 2014. Due video per raccontare bellezza, stile di vita e ospitalità carioca.

I Mondiali di calcio 2014 sono sempre più vicini.

Il paese carioca non avrebbe bisogno di presentazioni, ma il mondo della comunicazione impone regole ben precise. Ecco allora che il Brasile lancia una campagna pubblicitaria internazionale, costituita dai video “Incontri” e “Ballo”.Diffusa in 113 Paesi, prevede di raggiungere 1.300 milioni di persone. Potrà essere vista in televisione, su Internet, sui social network ed affissioni. Promuovendo la Coppa del Mondo FIFA 2014, punta ad evidenziare le caratteristiche del popolo brasiliano e le attrazioni del paese più grande del Sud America.

Prima il messaggio del Ministro Vinicius Lages ed Embratur (Ufficio Brasiliano del Turismo), che invita tutti a godere delle numerose destinazioni culturali e naturali.

Poi le immagini al ritmo di musica che evidenziano le principali caratteristiche del Brasile: cultura, attrazioni turistiche e l’allegria del suo popolo.

Il video “Incontri” sottolinea il calore, l’energia e l’ospitalità del popolo brasiliano, cosi come le bellezze naturali del Paese e le esperienze culturali e gastronomiche che offre. Il video include la nuova versione del jingle diventato famoso durante il Carnevale di Salvador de Bahia 2014 grazie alla voce della cantante Ivete Sangalo.

Il video intitolato “Ballo”, si concentra sullo stile di vita del popolo brasiliano, la passione per il calcio, il calore della gente, e l’amore per la musica e la danza.

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