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A Giuseppe Livoti il premio Vitarte 2015

Il giornalista reggino, presidente dell'associazione Le Muse, sarà premiato il 18 dicembre al Teatro delle Orsoline di San Giovanni La Punta

14 Dicembre 2015 - 18:22 | di Vincenzo Comi

Giuseppe Livoti, giornalista reggino, premiato al Premio VitArte 2015 di San Giovanni La Punta

Si svolgerà venerdi 18 dicembre alle ore 18,30 presso il Teatro delle Orsoline di San Giovanni La Punta – Catania, la 14° Edizione del Premio VitArte 2015.

La manifestazione organizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale di San Giovanni La Punta e dall’associazione culturale “Carretto Arte Sicilia” presieduta dal prof. Domenico Puglisi, ormai da tanti anni, premia volti e personalità del Sud che nel loro percorso professionale hanno da sempre promosso il territorio con particolari riferimento alle tradizioni popolari, all’arte ed alla regione di appartenenza.

I premiati delle edizioni passate

Nel tempo,  nomi prestigiosi hanno ricevuto lo storico premio, tra cui l’attore Gilberto Idonea, Tuccio Musmeci o il vice direttore del Corriere della Sera Nino Milazzo.

In questa edizione, anche il reggino Giuseppe Livoti, giornalista, presidente dell’associazione culturale “Le Muse” e direttore della Pinacoteca Civica del Comune di Bova Marina, prenderà l’ambito riconoscimento.

Perché il premio va a Giuseppe Livoti

Livoti è stato inserito come nomination e scelto per la sua attività, continua e mai occasionale,  per il suo impegno ventennale non solo nel territorio calabrese, ma in tutto il Sud, impegno  che ormai da anni è diventato uno stile di vita che lo vede presente  in manifestazioni, eventi, attività di alto livello professionale ed artistico, volto alla promozione di una cultura – via mare – e – via terra-.

Inoltre anche le sue pubblicazioni ed eventi propongono sempre artisti, artigiani d’eccellenza con uno sguardo alle loro regioni di appartenenza in un itinerario che il critico reggino, segue con interesse e partecipata attenzione.

Un Premio che è anche un riferimento all’ arte e alla vita, visti in un perfetto equilibrio:   Livoti è docente di arte che coniuga il lavoro alla propria attività culturale, mediata e gestita in diversi ambiti, in particolare le tradizioni popolari, l’arte contemporanea.

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