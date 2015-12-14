A Giuseppe Livoti il premio Vitarte 2015

Si svolgerà venerdi 18 dicembre alle ore 18,30 presso il Teatro delle Orsoline di San Giovanni La Punta – Catania, la 14° Edizione del Premio VitArte 2015.

La manifestazione organizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale di San Giovanni La Punta e dall’associazione culturale “Carretto Arte Sicilia” presieduta dal prof. Domenico Puglisi, ormai da tanti anni, premia volti e personalità del Sud che nel loro percorso professionale hanno da sempre promosso il territorio con particolari riferimento alle tradizioni popolari, all’arte ed alla regione di appartenenza.

I premiati delle edizioni passate

Nel tempo, nomi prestigiosi hanno ricevuto lo storico premio, tra cui l’attore Gilberto Idonea, Tuccio Musmeci o il vice direttore del Corriere della Sera Nino Milazzo.

In questa edizione, anche il reggino Giuseppe Livoti, giornalista, presidente dell’associazione culturale “Le Muse” e direttore della Pinacoteca Civica del Comune di Bova Marina, prenderà l’ambito riconoscimento.

Perché il premio va a Giuseppe Livoti

Livoti è stato inserito come nomination e scelto per la sua attività, continua e mai occasionale, per il suo impegno ventennale non solo nel territorio calabrese, ma in tutto il Sud, impegno che ormai da anni è diventato uno stile di vita che lo vede presente in manifestazioni, eventi, attività di alto livello professionale ed artistico, volto alla promozione di una cultura – via mare – e – via terra-.

Inoltre anche le sue pubblicazioni ed eventi propongono sempre artisti, artigiani d’eccellenza con uno sguardo alle loro regioni di appartenenza in un itinerario che il critico reggino, segue con interesse e partecipata attenzione.

Un Premio che è anche un riferimento all’ arte e alla vita, visti in un perfetto equilibrio: Livoti è docente di arte che coniuga il lavoro alla propria attività culturale, mediata e gestita in diversi ambiti, in particolare le tradizioni popolari, l’arte contemporanea.