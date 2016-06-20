A Londra la letteratura è sulle… panchine

Cinquanta panchine a forma di libro aperto decorate da illustratori e artisti omaggiano scrittori come Jane Austen, Virginia Woolf e Lewis Carroll

Già da due anni esistono a Londra le ‘panchine letterarie’,50 panchine a forma di libro aperto decorate da illustratori ed artisti locali. Esempio di creatività e simbolo di arte, le ‘panchine letterarie’ vogliono rappresentare l’importanza della scrittura, forma di poesia che rischia di essere soffocata nell’epoca dei social.

A Londra, nell’estate del 2014, è partita l’installazione delle panchine conclusasi nell’ottobre dello stesso anno. Le panchine inoltre sono state vendute attraverso un’asta benefica al Southbank Centre, i fondi raccolti donati al National Literary Trust. Decine gli omaggi a celebri scrittori, da Jane Austen a Virginia Woolf e Lewis Carroll.

Ogni panchina rappresenta un’opera letteraria dei maggiori autori inglesi e mondiali formano insieme un percorso culturale le cui tappe conducono alla scoperta dell’importanza letteraria della capitale. Sono stati ideati quattro diversi percorsi in base alle zone interessate: Bloomsbury Trial, City Trial, Greenwich Trial e Riverside Trial.