A Portobolaro la Super Musica d’Estate con Edoardo Bennato

Al Centro Commerciale Porto Bolaro di Pellaro – Reggio Calabria, sabato 23 agosto alle ore 21:00 andrà in scena il concerto di Edoardo Bennato. BiografiaMusicista e cantautore italiano, nasce a Napoli il 23 luglio 1949. Dopo una esperienza musicale trascorsa a Londra come busker (cantante da strada), alla ricerca di nuove sonorità, inizia ad esibirsi come one-man-band suonando simultaneamente la chitarra, il kazoo e il tamburo a pedale producendo una propria e originale tendenza musicale direttamente influenzata dai grandi nomi del blues e del rock – come Neil Sedaka, Paul Anka, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Ray Charles ed Elvis Presley – e contaminata da accenti propri della musica mediterranea. Il suo album di debutto è “Non farti cadere le braccia”, pubblicato nel 1973 e prodotto da Sandro Colombini; nel 1977 con l’album “Burattino senza fili” – una serie di canzoni che rievocano la celebre favola di Pinocchio – diventa lil primo artista italiano a realizzare video-clip ed in seguito, grazie a un trionfale tour in giro per l’Italia, diviene il primo cantante nazionale a segnare gli 80 mila spettatori nel celebre stadio di San Siro a Milano; un evento che lo porterà a varcare i confini italiani con il primo tour europeo. A oggi Edoardo Bennato ha all’attivo 31 album pubblicati e vanta una cospicua serie di celebri collaborazioni; per citare le più care ricordiamo quelle con Bo Diddley, B.B. King e Jeff Healy. Memorabili i suoi concerti all’Hallenstadium di Zurigo, al Prater di Vienna (1977), le sue partecipazioni al Montreux Jazz Festival (1887, 1992), all’Apollo Theatre di New York City (1987), al Hiighline Ballroom sempre in New York City (2010), a Toronto presso The Mod Club (2010) e all’Arcub Club di Bucarest (2010). Tra gli innumerevoli successi ricordiamo in questa breve biografia la canzone ufficiale dei Campionati Mondiali di Calcio del 1990 “Un’estate italiana”, cantata insieme a Gianna Nannini; brano che rimase nelle hit parade per 4 mesi. Nel 2007 firma la colonna sonora del musical teatrale Peter Pan nella versione italiana, un incredibile successo di pubblico e critica che ha portato il cantautore a produrre una versione inglese delle celebri canzoni tratte dall’album “Sono solo canzonette” progettando così una nuova versione teatrale in lingua inglese. Nel 2010 escono due lavori discografici: un lp completamente inedito dal titolo “Le vie del rock sono infinite”, nel quale è possibile ritrovare l’imprevedibilità e l’acuto sguardo osservatore dell’artista, e “MTV Storytellers”, una raccolta dei successi più noti ma anche di nuovi brani riarrangiati e cantati insieme ad artisti quali Morgan, Roy Paci, Giuliano Palma & The Bluebeaters, i Finley.