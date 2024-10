A Reggio il Concorso Internazionale di Canto Lirico “Beppe De Tomasi”

Nell’ambito del Rhegium Opera Musica Festival, dal 7 al 9 giugno, si è svolta, quest’anno realizzata all’interno del Festival Rapsodie Agresti dell’Associazione culturale Traiectoriae, a Reggio Calabria, la terza edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Beppe De Tomasi”, in onore del regista teatrale e attore teatrale italiano, spentosi 3 anni or sono.

Ha presieduto la Giuria Renato Bonajuto, Regista e Segretario artistico Teatro Coccia di Novara. Nell’opera di valutazione è stato affiancato da tre prestigiosi giurati internazionali – Plamen Kartaloff , direttore Teatro Nazionale di Sofia, Cristian Schrimm, direttore artistico dell’Accademia dell Operà di Parigi, e Konstanze Koenemann dell’importante agenzia tedesca Canto+ International Artists’ Management GmbH – e da Augusto Lombardini dell’agenzia Music Center, Manuela Ranno, direttore d’orchestra, Orlin Anastassov , cantante lirico e condirettore concorso, e i critici Andrea Merli e Lorenzo Fiorito.

Trentacinque sono stati i partecipanti al concorso provenienti, oltre che dall’Italia, dall’Argentina, dalla Corea, dal Brasile, dalla Bulgaria, dalla Ukraina e dalla Svizzera. Dieci sono stati i finalisti che si sono esibiti la sera del 9 giugno di fronte al pubblico, presso il Teatro Nemesia Valle di Reggio Calabria.

Al termine delle esibizioni la Giuria si è riunita e ha unanimemente assegnato il Primo premio a Federica Guida, giovane soprano palermitano; il Secondo premio a Ralitza Ralinova, soprano bulgaro; e il Terzo premio al basso coreano Kim Dongho.

Il premio della critica, deciso da Merli e Fiorito, è andato al mezzosoprano Antonella Di Giacinto.

Inoltre la Giuria ha proposto due segnalazioni: a Federica Guida come voce femminile emergente; e al coreano Young Jun Park come voce maschile emergente. A quest’ultimo il Direttore del Teatro Nazionale di Sofia Kartaloff ha offerto una scrittura nella prossima messa in scena di Rigoletto del proprio ente.

Anche il pubblico presente, tramite votazione, ha assegnato un premio che è andato ex aequo al tenore Davide Benigno e al soprano Ralitza Ralinova.

Il Concorso lirico Beppe De Tomasi non ha assegnato solo premi e menzioni, ma ha offerto, come da bando, occasioni formative e professionali concrete. Nello specifico, infatti, Federica Guida sarà l’interprete del ruolo di Regina della Notte nel “Flauto Magico” di Mozart che andrà in scena al Teatro Cilea nel prossimo novembre; mentre Ralitza Ralinova sarà Adina ne “L’elisir d’amore” che andrà in scena a Locri nel prossimo luglio. Accanto a questi diversi altri concorrenti saranno impegnati nelle prossime produzioni del Rhegium OperaMusica Festival.