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A Roccella uno spettacolo unico con Luigi Cinque, Francesco Loccisano e Antonio Infantino

Concerto, proiezione di Transeuropae Hotel e set cinematografico nella serata di sabato 9 maggio all'Auditorium di Roccella Ionica

18 Aprile 2015 - 11:52 | di Vincenzo Comi

Francesco Loccisano, chitarra battente, protagonista della serata a Roccella Ionica

Imperdibile “Grande Evento”, organizzato dall’associazione culturale “Battente italiana” con il patrocinio dell’amministrazione comunale, sabato 9 maggio all’Auditorium di Roccella Ionica (RC). Alle 20.30 “Musica transgenica”, concept/concert di Luigi Cinque e Francesco Loccisano, special guest Antonio Infantino: tra ritmi antichi e moderne sonorità elettriche, un caleidoscopico spettacolo da trance.
Il sax superlativo di Luigi Cinque, i suoni “a colori” della chitarra battente di Loccisano, la voce e la chitarra di Infantino spazieranno dal folk al jazz dando vita a una sorprendente espressione della migliore world music. Con loro Silvio Ariotta al basso, Tonino Palamara alle percussioni, Federica e Simonetta Santoro lira e tamburello.

Il film Transeuropae Hotel

Alle 21.30 proiezione di “Transeuropae Hotel”, scritto e diretto da Luigi Cinque, film rivelazione, vincitore del Rome Indipendent Film Festival 2013, con Peppe Servillo e Pippo Delbono girato tra Napoli, la Sicilia e il Brasile. Il film racconta qualcosa di magico e di scientificamente possibile e finisce per essere una meditazione sulla contemporaneità, sul disadattamento, sul valore della musica e della poesia, sulla coesistenza di pensiero magico e razionale, sulla convinzione che altri mondi sono possibili, e infine sul pericolo che abbiamo oggi di scomparire per furto di coscienza.

Un percussionista famoso è stato fatto sparire e un quartetto di personaggi improbabili parte alla ricerca del mago Candomblé al soldo dei “traficantes” per ritrovare la formula musicale che richiami l’amico scomparso. Avventure picaresche e poetiche tra il Brasile e la Sicilia con gran concerto finale. La musica è l’oggetto e in un certo senso il soggetto del film. Ma c’è qualcosa di più. La drammaturgia serrata e il racconto simbolico-metareale lo delineano come un film noir/favolistico.

Il set cinematografico con il pubblico

Alle 23.00 Set Cinematografico con il pubblico coinvolto da protagonista nelle riprese del nuovo film di Luigi Cinque “Pollino 79/15”.
Per venerdì 8 maggio, sempre all’Auditorium di Roccella Ionica, a partire dalle ore 9.00 è previsto l’incontro con le scuole.

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