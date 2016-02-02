A.S.D. San Giorgio: reintegrato nello staff tecnico Massimo Scevola
La società ci ripensa dopo una riunione e il confronto con i giocatori: Scevola continuerà a guidare la prima squadra
02 Febbraio 2016 - 15:08 | di Federica Geria
L’A.S.D. San Giorgio comunica di aver deciso di reintegrare nello staff tecnico il sig. Massimo Scevola. All’indomani del pareggio in trasferta contro il Val Gallico, la società aveva maturato la scelta di esonerare l’allenatore, salvo poi tornare sui propri passi nei giorni successivi, dopo una riunione e un confronto dai dirigenti, motivato dal volere dei giocatori, contrari all’allontanamento del sig. Scevola, il quale continuerà quindi ad essere l’allenatore della prima squadra.
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