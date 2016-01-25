A Sartano di Torano Castello la presentazione del libro su Angela Napoli

Sabato 30 gennaio 2016 alle h 16:00 a SARTANO di TORANO CASTELLO avrà luogo la Presentazione del volume “ANGELA NAPOLI L’ANTIMAFIA DEI FATTI, Libro intervista a cura di ORFEO NOTARISTEFANO” (Falco Editore).

Portano un saluto gli ex dirigenti del M.S.I. e A.N. di Torano. Introduce e modera VALENTINO ADIMARI (esponente della destra calabrese, autore del libro “Il cielo blu oltre le nuvole”).

Intervengono il Prof. EUGENIO LO GULLO (Psicologo e già Docente Università “La Sapienza” in Roma) e l’Avv. FABRIZIO FALVO (dirigente nazionale Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale).

Conclude l’autore, l’ON. ANGELA NAPOLI Consulente Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente “Risveglio Ideale”.

La Cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro presso la “Casa delle Culture” sita in Piazza Duomo.

(info: valentinoadimari@libero.it – 3924076791)

L’autore del libro intervista

ORFEO NOTARISTEFANO, giornalista professionista, calabrese. Laureato in Sociologia, collabora con la Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri) ed è fondatore del network Verso sud. La stima che nutre per la figura di Angela Napoli e l’amicizia per la sua persona lo hanno spinto ad approfondire la sua storia e realizzare questo libro intervista per illustrare la sua ampia attività parlamentare e regionale di lotta alla ‘ndrangheta.

Chi è Angela Napoli

ANGELA NAPOLI, nata a Varallo Sesia (VC), è residente a Taurianova (RC).

Laureata in Matematica, ha insegnato ed è stata Preside negli istituti scolastici di secondo grado. Deputata al Parlamento dal 1994 al 2013, è stata componente delle Commissioni Parlamentari Permanenti Cultura, Scienza, Istruzione, Affari Esteri, Affari Sociali e Giustizia della Camera dei Deputati e di quattro Commissioni Parlamentari Bicamerali di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, ricoprendone anche la carica di Vicepresidente. Oggi è presidente dell’Associazione politico-culturale Risveglio Ideale della quale ne è la fondatrice.