A Scilla la presentazione di Breve trattato sulle coincidenze di Domenico Dara

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO alle ore 21:00 avrà luogo a Scilla nel Belvedere MORSELLI reso disponibile dal Club UNESCO Scilla, INCONTRO CON L’AUTORE nell’ambito dell’Estate Scillese patrocinata moralmente dal Comune di Scilla. Presentazione dell’opera “Breve trattato sulle coincidenze” del Dott. DOMENICO DARA. (Ed. Nutrimenti)

Con la presenza dell’autore Dott. Domenico Dara l’incontro sarà condotto dall’Arch. Alberto Gioffrè (Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Club e Centri UNESCO, Presidente del Club UNESCO “Re Italo” di Reggio). Porterà i saluti il Dott. Franco Porcaro (Presidente del Club UNESCO “Scilla”). Presenta l’autore e l’opera la Prof.ssa Marisa Cagliostro (Vice Presidente dell’Associazione Ulysses).

Domenico Dara è nato nel 1971. Dopo aver trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Girifalco, in Calabria, dove è ambientato il suo romanzo, ha studiato a Pisa, laureandosi con una tesi sulla poesia di Cesare Pavese. Oggi vive e lavora in Lombardia. Con BREVE TRATTATO SULLE COINCIDENZE è stato finalista al Premio Italo Calvino 2013.

“I miracoli non sono altro che coincidenze assolute: una storia poetica e rivoluzionaria, un romanzo sui sogni capaci di cambiare il mondo (un postino con la passione delle lettere d’amore si addentra negli intrighi sentimentali e politici di Girifalco, un piccolo paese della provincia di Catanzaro”.

Info 335.6678584

http://www.nutrimenti.net/libro.asp?lib=307