A Tabularasa la cultura musicale attraverso le storie di rock italiano

Il giornalista di Radio24 e il pianista Gaetano Liguori intrecciano parole e note per raccontare l'Italia attraverso la storia del rock dagli anni Sessanta

Una serata all’insegna della musica e della cultura per il nuovo appuntamento di Tabularasa 2016: il mondo. La consueta location dell’Arena dello Stretto ha ospitato il caporedattore di “Radio24” Daniele Biacchessi e Gaetano Liguori, diplomato in pianoforte e composizione elettronica.

“Storie di Rock Italiano” il titolo della conversazione – show, ispirata proprio dall’ultimo libro del giornalista.

Parole e pianoforte sul palco

Dopo la presentazione di Giusva Branca e Raffaele Mortelliti, sul palco una commistione di suoni e di parole, in cui si sono intrecciati passaggi della storia dell’Italia, dai primi anni ’60, e note di pianoforte.

Biacchessi, specializzato anche in inchieste sul terrorismo, è attivo altresì nel campo del teatro civile.

Il libro «Storie di Rock Italiano»

Il protagonista della serata è stato il suo ultimo lavoro: “Credo – ha affermato prima di intrattenere il pubblico con la lettura di alcuni passaggi del suo libro – mancasse un testo di questo tipo, credo mancasse un contesto storico dietro tutto quello che noi abbiamo ascoltato almeno da sessantatre anni ad oggi”.

E in “Storie di Rock Italiano” Biacchessi fa proprio questo: affronta alcuni degli snodi dell’Italia contemporanea attraverso quella che è stata l’evoluzione della musica. Per il giornalista c’è un filo rosso che collega canzoni e storia del nostro Paese: “Per esempio, ‘Alice’ di Francesco de Gregori è un pezzo che nasce nei primi degli anni ‘70. Non poteva essere pensato e scritto oggi”.

Dai cambiamenti di costume degli anni sessanta all’era delle radio private, fino ai grandi cantautori italiani: questi alcuni dei grandi temi affrontati dal giornalista. A proposito dell’evoluzione della musica, del rock di oggi e degli artisti emergenti Biacchessi ha un’opinione ben precisa: “Oggi c’è tanta musica, è molto più facile produrla rispetto a quarant’anni fa. Oggi un ragazzo di 18 anni, con le campagne di crowdfounding per realizzare il proprio disco e con tecnologie gratuite quali l’editor di audio Audacity, ha enormi possibilità. Però il problema sono le idee. I Bluvertigo e gli Afterhours e i Modena City Ramblers fanno ottima musica. Quello che manca è che il jazz di qualità”.

E proprio Liguori, prima di esibirsi, si è concentrato sulla sua grande passione, la musica jazz: “Negli anni ’70 esisteva il jazz di protesta, da un punto di vista musicale la situazione era un po’ più viva la situazione. Ma va bene così, perché i gusti cambiano. Dire ‘Si stava meglio quando si stava peggio’ non è nel mio stile, adesso i ragazzi ascoltano un tipo di jazz un po’diverso. Prima questo era un genere per così dire ‘popolare’, oggi ai concerti jazz ci sono sempre meno persone perché va solamente chi è fortemente interessato. E’ difficile che la gente esca di casa e paghi un biglietto per un concerto jazz, ma quando ascolta questo tipo di musica ne viene catturata”.

Il sabato doppio di Tabularasa

Il sabato di Tabularasa ha raddoppiato.

In contemporanea alla conversazione – show, infatti, sul Lungomare di Gioia Tauro si è affrontato l’attualissimo tema “Dopo Brexit, Grexit?”. Ad animare la discussione oltre al sindaco Giuseppe Pedà e all’assessore alla Cultura Francesco Toscano un ospite internazionale: Panagiotis Lafazanis, ex ministro greco all’Energia del governo Tsipras e attuale leader della formazione politica Unità Popolare. Tabularasa torna oggi (domenica 17 luglio) alle 20.00 con un evento gastronomico – culturale durante il quale si parlerà di Goji e delle rinomate bacche della salute che si degusteranno nella varie declinazioni culinarie. A seguire, alle 21 e 30, la conversazione “La Calabria e l’Italia nel cinema internazionale”: ospiti Mimmo Calopresti e Paride Leporace.

