A Tropea la presentazione del libro intervista di Orfeo Notaristefano
Domenica 11 ottobre alla libreria Il Pensiero Meridiano il libro intervista di Orfeo Notaristefano alla parlamentare impegnata contro la 'ndrangheta
05 Ottobre 2015 - 11:01 | di Redazione
La libreria IL PENSIERO MERIDIANO, in collaborazione con l’associazione RISVEGLIO IDEALE, presenterà Domenica 11 Ottobre alle ore 17:30 “ANGELA NAPOLI L’ANTIMAFIA DEI FATTI, libro intervista a cura di Orfeo Notaristefano”, Falco Editore, 2014.
La libreria, sita in via Indipendenza 12 (Vecchia Pescheria), è nata il 21 marzo 2015 e si è distinta da subito per vivacità e varietà di iniziative, attivamente partecipate da tutta la comunità.
Gli interventi della presentazione
Introduce l’incontro Chiara Condò (IL PENSIERO MERIDIANO)
Conclude l’autrice, l’On. le ANGELA NAPOLI Consulente Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente Associazione RISVEGLIO IDEALE.
L’incontro sarà moderato dalla giornalista dott.ssa Annarita CASTELLANI (Gazzetta del Sud)
La Cittadinanza è invitata a partecipare
Le biografie di curatore e autrice
ORFEO NOTARISTEFANO: giornalista professionista, calabrese. Laureato in Sociologia, collabora con la Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri) ed è fondatore del network Verso sud. La stima che nutre per la figura di Angela Napoli e l’amicizia per la sua persona lo hanno spinto ad approfondire la sua storia e realizzare questo libro intervista per illustrare la sua ampia attività parlamentare e regionale di lotta alla ‘ndrangheta.
ANGELA NAPOLI: Nata a Varallo Sesia (VC), è residente a Taurianova (RC). Laureata in Matematica, ha insegnato ed è stata Preside di scuola. Deputata dal 1994 al 2013, è stata componente delle Commissioni Parlamentari Permanenti Cultura, Scienza, Istruzione, Affari Esteri, Affari Sociali e Giustizia della Camera dei Deputati e di quattro Commissioni Parlamentari Bicamerali di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, ricoprendone anche la carica di Vicepresidente. Oggi è presidente dell’Associazione politico-culturale Risveglio ideale della quale ne è la fondatrice.
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