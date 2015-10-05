A Tropea la presentazione del libro intervista di Orfeo Notaristefano

La libreria IL PENSIERO MERIDIANO, in collaborazione con l’associazione RISVEGLIO IDEALE, presenterà Domenica 11 Ottobre alle ore 17:30 “ANGELA NAPOLI L’ANTIMAFIA DEI FATTI, libro intervista a cura di Orfeo Notaristefano”, Falco Editore, 2014.

La libreria, sita in via Indipendenza 12 (Vecchia Pescheria), è nata il 21 marzo 2015 e si è distinta da subito per vivacità e varietà di iniziative, attivamente partecipate da tutta la comunità.

Gli interventi della presentazione

Introduce l’incontro Chiara Condò (IL PENSIERO MERIDIANO)

Conclude l’autrice, l’On. le ANGELA NAPOLI Consulente Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente Associazione RISVEGLIO IDEALE.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista dott.ssa Annarita CASTELLANI (Gazzetta del Sud)

La Cittadinanza è invitata a partecipare

Le biografie di curatore e autrice

ORFEO NOTARISTEFANO: giornalista professionista, calabrese. Laureato in Sociologia, collabora con la Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri) ed è fondatore del network Verso sud. La stima che nutre per la figura di Angela Napoli e l’amicizia per la sua persona lo hanno spinto ad approfondire la sua storia e realizzare questo libro intervista per illustrare la sua ampia attività parlamentare e regionale di lotta alla ‘ndrangheta.

ANGELA NAPOLI: Nata a Varallo Sesia (VC), è residente a Taurianova (RC). Laureata in Matematica, ha insegnato ed è stata Preside di scuola. Deputata dal 1994 al 2013, è stata componente delle Commissioni Parlamentari Permanenti Cultura, Scienza, Istruzione, Affari Esteri, Affari Sociali e Giustizia della Camera dei Deputati e di quattro Commissioni Parlamentari Bicamerali di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, ricoprendone anche la carica di Vicepresidente. Oggi è presidente dell’Associazione politico-culturale Risveglio ideale della quale ne è la fondatrice.