Volontari Abio in pediatria al GOM: al via il nuovo corso di formazione

Il corso sarà avviato da un incontro informativo, durante il quale si spiegano la struttura, le attività dell’associazione e i requisiti del volontario Abio

02 Marzo 2026 - 08:53 | Comunicato Stampa

volontari abio

ABIO Reggio Calabria OdV cerca nuovi volontari che contribuiscano a rafforzare le linee dell’Associazione per il Bambino in Ospedale e per continuare a garantire un servizio prezioso e ormai riconosciuto come parte integrante del reparto di Pediatria del GOM.

Quello del volontario al fianco dei bambini in ospedale e delle loro famiglie è un ruolo delicato. Per questo per diventare volontari ABIO è necessario seguire un corso di formazione: solo così è possibile garantire un servizio di volontariato realmente efficace e idoneo all’ambiente in cui viene svolto.

Lunedì 9 marzo alle ore 16.00, presso il Salone della Chiesa San Sebastiano al Crocefisso, Via Tagliavia, 21 – Reggio Calabria partirà il nuovo corso di formazione per aspiranti volontari Abio.

LOCANDINA CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI VOLONTARI ABIO

Il Corso sarà avviato da un Incontro Informativo, durante il quale si spiegano la struttura, le attività dell’Associazione e i requisiti del volontario Abio. Questo incontro fondamentale per dar modo alla persona di conoscere le regole del volontariato Abio e di riflettere sull’opportunità o meno di seguire il Corso di Formazione, è anche obbligatorio per poter accedere alle successive date del corso.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere da vicino la realtà, scoprire come opera in ospedale, quali sono i valori che guidano i volontari e cosa significa davvero entrare in reparto con il sorriso, la discrezione e la capacità di esserci nel momento giusto, inserendosi con discrezione e disponibilità tra le diverse figure che operano in ospedale.

volontari abio

La formazione è una parte essenziale di crescita: non si diventa volontari ABIO da un giorno all’altro, ma solo dopo un percorso che prepara ad affrontare con consapevolezza e delicatezza la relazione con il bambino e l’adolescente malato e con la sua famiglia.

Per candidarsi è richiesta un’età minima di 18 anni e massima di 69 ed è indispensabile iscriversi via email all’indirizzo di posta elettronica abiorc@live. it.

L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al corso. Le iscrizioni di chiuderanno al raggiungimento di un numero di iscritti uguale a 30.

Per Informazioni: 3278437087

LA NOSTRA MISSIONE:

ABIO vuol dire accoglienza, ascolto, sorriso, gioco, impegno per aiutare bambini, adolescenti e genitori fin dal loro ingresso in ospedale, un momento difficile, di paura, di contatto con la malattia, di distacco dall’ambiente rassicurante in cui vive il bambino. I volontari ABIO quotidianamente si prendono “Cura” dei bambini, degli adolescenti e dei loro genitori.

Affrontare un ricovero ospedaliero è difficile per chiunque, ma lo è ancora di più per un bambino. La lontananza da casa, l’ambiente sconosciuto: tutto può generare paura e smarrimento, ed è in questi momenti che una presenza amica può fare la differenza.

volontari abio

È questo il cuore della Mission ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale – che dal 2012 opera presso il GOM per rendere l’ambiente ospedaliero più umano e il reparto di pediatria più accogliente per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Anni durante i quali i volontari dell’associazione si sono impegnati a trasformare il tempo della degenza in un’esperienza il meno traumatica possibile, offrendogioco, ascolto, supporto pratico ed emotivo. Grazie alla loro presenza, i bambini possono sentirsi meno soli e i genitori possono trovareuno spazio di conforto e comprensione, pur restando all’interno del contesto ospedaliero.

I volontari, quotidianamente, regalano tempo, solidarietà e aiuto nella sala giochi ABIO, luogo simbolico della loro “presenza”, un ambiente luminoso, colorato e accogliente, progettato per stimolare la creatività e far emergere la parte sana del bambino anche durante la malattia, i piccoli pazienti possono distrarsi, ritrovare serenità e socializzare, riscoprendo il piacere del gioco come forma di evasione e benessere.

La ludoteca diventa così non solo uno spazio ricreativo, ma anche terapeutico, dove il tempo acquista valore e il ricovero perde, per un momento, la sua pesantezza. È questo anche un appoggio prezioso per i genitori, che possono concedersi qualche istante di pausa, sapendo che i loro figli sono in un luogo sicuro, seguiti da volontari preparati e attenti.

QUANTO VALE UN SORRISO?

Il sorriso di un bambino in ospedale è inestimabile, un valore assoluto che dona coraggio, allevia la sofferenza e migliora la qualità della vita durante la degenza.

COSA SIGNIFICA ESSERE VOLONTARIO ABIO?

Significa dare un senso diverso al tempo: al proprio e a quello dei bambini, degli adolescenti che si incontrano ogni giorno in corsia. Perché ogni minuto di presenza si trasforma in gioco, ascolto e vicinanza.

Significa crescere come persona: imparare ad ascoltare davvero e a comunicare con empatia.

Significa imparare a portare leggerezza proprio lì dove serve di più: trasformando le attese in momenti di serenità e le stanze di ospedale in uno spazio di gioco.

In poche parole: Significa fare un’importante differenza ogni giorno, riuscire a portare a casa alla fine di ogni turno la ricchezza più grande che c’è, che non si può spiegare a parole. Per conoscerla, bisogna viverla.

I volontari ABIO sono presenza. Sono coloro che scelgono di esserci, con un sorriso vero e il tempo giusto. Giocano, ascoltano, accolgono. Senza fretta, senza aspettarsi nulla.

UN INVITO A TUTTI!

Vuoi fare la differenza nella vita di un bambino o di un adolescente in ospedale? ABIO ti offre l’opportunità di portare uno sprazzo di luce nei reparti pediatrici. Diventare volontario ABIO è un modo concreto per esserci, con delicatezza e cuore, proprio dove ce n’è più bisogno.

ISCRIVITI!

