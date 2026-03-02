Volontari Abio in pediatria al GOM: al via il nuovo corso di formazione

Il corso sarà avviato da un incontro informativo, durante il quale si spiegano la struttura, le attività dell’associazione e i requisiti del volontario Abio

ABIO Reggio Calabria OdV cerca nuovi volontari che contribuiscano a rafforzare le linee dell’Associazione per il Bambino in Ospedale e per continuare a garantire un servizio prezioso e ormai riconosciuto come parte integrante del reparto di Pediatria del GOM.

Quello del volontario al fianco dei bambini in ospedale e delle loro famiglie è un ruolo delicato. Per questo per diventare volontari ABIO è necessario seguire un corso di formazione: solo così è possibile garantire un servizio di volontariato realmente efficace e idoneo all’ambiente in cui viene svolto.

Lunedì 9 marzo alle ore 16.00, presso il Salone della Chiesa San Sebastiano al Crocefisso, Via Tagliavia, 21 – Reggio Calabria partirà il nuovo corso di formazione per aspiranti volontari Abio.

Il Corso sarà avviato da un Incontro Informativo, durante il quale si spiegano la struttura, le attività dell’Associazione e i requisiti del volontario Abio. Questo incontro fondamentale per dar modo alla persona di conoscere le regole del volontariato Abio e di riflettere sull’opportunità o meno di seguire il Corso di Formazione, è anche obbligatorio per poter accedere alle successive date del corso.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere da vicino la realtà, scoprire come opera in ospedale, quali sono i valori che guidano i volontari e cosa significa davvero entrare in reparto con il sorriso, la discrezione e la capacità di esserci nel momento giusto, inserendosi con discrezione e disponibilità tra le diverse figure che operano in ospedale.

La formazione è una parte essenziale di crescita: non si diventa volontari ABIO da un giorno all’altro, ma solo dopo un percorso che prepara ad affrontare con consapevolezza e delicatezza la relazione con il bambino e l’adolescente malato e con la sua famiglia.

Per candidarsi è richiesta un’età minima di 18 anni e massima di 69 ed è indispensabile iscriversi via email all’indirizzo di posta elettronica abiorc@live. it.

L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al corso. Le iscrizioni di chiuderanno al raggiungimento di un numero di iscritti uguale a 30.

Per Informazioni: 3278437087

LA NOSTRA MISSIONE:

ABIO vuol dire accoglienza, ascolto, sorriso, gioco, impegno per aiutare bambini, adolescenti e genitori fin dal loro ingresso in ospedale, un momento difficile, di paura, di contatto con la malattia, di distacco dall’ambiente rassicurante in cui vive il bambino. I volontari ABIO quotidianamente si prendono “Cura” dei bambini, degli adolescenti e dei loro genitori.

Affrontare un ricovero ospedaliero è difficile per chiunque, ma lo è ancora di più per un bambino. La lontananza da casa, l’ambiente sconosciuto: tutto può generare paura e smarrimento, ed è in questi momenti che una presenza amica può fare la differenza.

È questo il cuore della Mission ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale – che dal 2012 opera presso il GOM per rendere l’ambiente ospedaliero più umano e il reparto di pediatria più accogliente per i piccoli pazienti e le loro famiglie. Anni durante i quali i volontari dell’associazione si sono impegnati a trasformare il tempo della degenza in un’esperienza il meno traumatica possibile, offrendogioco, ascolto, supporto pratico ed emotivo. Grazie alla loro presenza, i bambini possono sentirsi meno soli e i genitori possono trovareuno spazio di conforto e comprensione, pur restando all’interno del contesto ospedaliero.

I volontari, quotidianamente, regalano tempo, solidarietà e aiuto nella sala giochi ABIO, luogo simbolico della loro “presenza”, un ambiente luminoso, colorato e accogliente, progettato per stimolare la creatività e far emergere la parte sana del bambino anche durante la malattia, i piccoli pazienti possono distrarsi, ritrovare serenità e socializzare, riscoprendo il piacere del gioco come forma di evasione e benessere.

La ludoteca diventa così non solo uno spazio ricreativo, ma anche terapeutico, dove il tempo acquista valore e il ricovero perde, per un momento, la sua pesantezza. È questo anche un appoggio prezioso per i genitori, che possono concedersi qualche istante di pausa, sapendo che i loro figli sono in un luogo sicuro, seguiti da volontari preparati e attenti.

QUANTO VALE UN SORRISO?

Il sorriso di un bambino in ospedale è inestimabile, un valore assoluto che dona coraggio, allevia la sofferenza e migliora la qualità della vita durante la degenza.

COSA SIGNIFICA ESSERE VOLONTARIO ABIO?

Significa dare un senso diverso al tempo: al proprio e a quello dei bambini, degli adolescenti che si incontrano ogni giorno in corsia. Perché ogni minuto di presenza si trasforma in gioco, ascolto e vicinanza.

Significa crescere come persona: imparare ad ascoltare davvero e a comunicare con empatia.

Significa imparare a portare leggerezza proprio lì dove serve di più: trasformando le attese in momenti di serenità e le stanze di ospedale in uno spazio di gioco.

In poche parole: Significa fare un’importante differenza ogni giorno, riuscire a portare a casa alla fine di ogni turno la ricchezza più grande che c’è, che non si può spiegare a parole. Per conoscerla, bisogna viverla.

I volontari ABIO sono presenza. Sono coloro che scelgono di esserci, con un sorriso vero e il tempo giusto. Giocano, ascoltano, accolgono. Senza fretta, senza aspettarsi nulla.

UN INVITO A TUTTI!

Vuoi fare la differenza nella vita di un bambino o di un adolescente in ospedale? ABIO ti offre l’opportunità di portare uno sprazzo di luce nei reparti pediatrici. Diventare volontario ABIO è un modo concreto per esserci, con delicatezza e cuore, proprio dove ce n’è più bisogno.

