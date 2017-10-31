Dopo tante denunce inviate alle autorità competenti, rimaste sempre inascoltate, oggi inizia, possiamo dire, con grande soddisfazione, un nuovo percorso di legalità.

In questo percorso, desiderato e voluto dagli ormai esausti commercianti in regola di Piazza del Popolo, completamente in ostaggio di venditori abusivi di nazionalità comunitaria e straniera, c’è voluta una squadra interforze per fare sentire ai commercianti che lo stato c’è, esiste e che essere in regola conviene sempre.

Piazza del Popolo in balia degli abusivi

Ormai Piazza del Popolo, come quasi tutti gli altri mercati rionali della città, è in balia di venditori abusivi che operavano nella più totale illegalità, consapevoli che la polizia locale, sottodimensionata, non riesce a contrastarli.

Da organizzazione datoriale, non avevamo altra scelta che chiedere aiuto al Prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, che ben comprendendo il disagio che i commercianti stanno vivendo è intervenuto tempestivamente.

Il blitz interforze di questa mattina

E questa mattina è stata messa in atto una direttiva arrivata dal questore Raffaele Grassi, che ha coordinato le pattuglie in campo protagoniste di un blitz interforze: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Provinciale e Municipale.

Sono tanti, ormai troppi, gli abusivi che “lavorano” indisturbati non solo nei mercati rionali ma in ogni angolo della città e che il Comune non riesce minimamente a contrastare.

Situazione non più tollerabile non solo per i danni economici incalcolabili che sono costretti a pagare i commercianti regolarmente in possesso di una autorizzazione comunale e soggetti al pagamento di tutte le imposte previste, ma anche ai danni dei clienti che si trovano, inconsapevoli ad acquistare merce senza avere le giuste garanzie sulla qualità.