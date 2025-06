L’Accademia di Belle Arti di Reggio presenta ‘Condominio Mediterraneo’

L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria presenta “Condominio Mediterraneo”, un progetto di produzione di Visual & Perfoming Arts (che rientra nel Progetto PNRR Performing PRMG 1 giugno 2024-31 marzo 2026), di cui è soggetto capofila l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Il progetto fortemente voluto dal direttore dell’AbaRC Pietro Sacchetti, a cura del responsabile scientifico, Professor Marcello Francolini, si svolgerà come un “work in progress” da Giugno 2025 a Marzo 2026.

Tutti i dettagli dell’ampio piano di lavoro e del workshop con l’artista Giulia Piscitelli, saranno illustrati dal direttore Sacchetti, dall’artista Piscitelli e dal professore Francolini, martedì 3 Giugno alle ore 10,30 durante la conferenza stampa di presentazione programmata nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti.

“Il progetto mira ad indagare il carattere performativo nelle arti contemporanee attraverso l’attivazione di “processi partecipati” tra artisti e studenti in un percorso comune di ideazione, creazione e finalizzazione – spiega il professor Francolini -. Nella prima fase del progetto, sono previsti 4 workshop con altrettanti artisti di fama internazionale: Giulia Piscitelli (3-7 giugno 2025), nel suo lavoro mira a dare nuova luce al marginale, all’effimero, al banale quotidiano astraendo i gesti e le immagini in azioni simboliche; Adrian Paci (settembre 2025), mette in moto il quadro attraverso il medium cinematografico, mescolando video, fotografia e installazione ambientale. Frame by frame, l’artista lascia leggere il processo stesso che porta dall’idea al messaggio finale; Romina De Novellis (ottobre 2025), costruisce un’immagine da intendersi come proiezione dell’azione, mescolando video, fotografia, regia, e scenotecnica; Michele Di Stefano (novembre 2025), produce immagini scritte dal corpo, in cui fonde sistemi coreografici, e sistemi evolutivi basati sulla ricerca dinamica, la letteratura di viaggio e la meteorologia. Nella seconda fase verrà montato tutto il materiale in una mostra conclusiva progettata come un dispositivo narrativo (dicembre 2025 – marzo 2026)”.