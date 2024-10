Accademia Calcio Archi, al via la prima giornata ecologica

Per un quartiere migliore. A difesa dell’ambiente per il futuro dei nostri figli.

Manca poco alla storica iniziativa che vedrà coinvolto il nostro territorio. Infatti, domenica 3 marzo, alle ore 15:30, presso il Campetto di Scaccioti si terrà la prima giornata ecologica organizzata dall’Accademia Calcio Archi in collaborazione con il Comitato di Quartiere “Il Popolo di Archi”.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla nostra comunità, fa parte della campagna di sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente che la nostra missione educativa sta cercando di infondere ai giovani. Questa giornata ecologica vuole rendere coscienti i giovani calciatori, e le rispettive famiglie, che vivere in un ambiente salubre è benefico per la salute fisica e mentale.

Il Campetto di Scaccioti è la fucina dei giovani calciatori, è un campo dove giocano diversi ragazzi del quartiere ma soprattutto è un campo che ha bisogno dell’interesse dell’amministrazione comunale – sino ad oggi latente – la quale ha sì realizzato questa struttura ma senza criterio. Mancano gli spogliatoi, il collaudo dell’impianto elettrico, dell’impianto idrico, le panchine e il parcheggio è una discarica a cielo aperto. Si spera che quanto prima la situazione si possa risolvere e si possa dare splendore a questa struttura strategica per il territorio.

L’evento è anche un monito per rendere consapevole la moltitudine che la qualità della vita dipenderà solo ed esclusivamente da noi. Verrà estirpata tutta l’erba selvatica, curate le aiuole, raccolti e differenziati i rifiuti e installati dei cartelli che invitano al rispetto dell’ambiente. All’iniziativa sono invitati tutti i cittadini.