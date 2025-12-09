Reggio, dai primi ‘passi’ in pista all’agonismo: il Ferraro Skating Club forma gli atleti di domani

A Reggio Calabria nasce una nuova realtà sportiva che affonda le radici in una lunga storia di pista, sacrificio e metodo. Si chiama Ferraro Skating Club ed è il progetto con cui Anita Ferraro ha deciso di dare forma a un’idea coltivata per anni: creare un club strutturato, solido, capace di formare atleti e persone.

Quella della giovane reggina è una vita spesa sui pattini. Inizia a pattinare a due anni, cresce in una scuola di pattinaggio che da oltre quarant’anni è un riferimento nel settore, attraversa esperienze agonistiche, stage in tutta Italia, percorsi di formazione continua. Oggi quel bagaglio diventa una società nuova, ma con radici robuste.

Il Ferraro Skating Club è stato pensato per accompagnare gli atleti passo dopo passo.

Dagli esordi all’agonismo, ogni fase è seguita secondo protocolli chiari, coerenti e aggiornati.

Gli allenamenti si svolgono in due sedi: Ravagnese e Parco Caserta Sport Village. Due punti della città che diventano luoghi di crescita sportiva. In pista operano più allenatori, coordinati all’interno di un impianto metodologico condiviso. Ogni atleta è seguito con la massima attenzione.

Centrale è anche il contributo di ex atleti, oggi pronti a restituire esperienza e competenze alle nuove generazioni. Un passaggio di testimone che rafforza il senso di comunità e continuità.

Al Ferraro Skating Club si può iniziare a pattinare dai 2 anni e crescere fino ai livelli agonistici nazionali e internazionali. I programmi sono strutturati per gradi: corsi di avviamento per i più piccoli e per chi è alle prime armi, pre-agonismo per chi inizia a confrontarsi con la dimensione competitiva, agonismo vero e proprio per chi punta a risultati di alto livello. Una strada chiara, che non brucia le tappe ma le organizza.

La direzione tecnica è affidata ad Anita Ferraro, campionessa italiana, che guida un team di allenatori specializzati. Il club lavora su tutte le principali specialità del pattinaggio artistico a rotelle: free skating, solo dance e couple dance, con percorsi dedicati sia al settore femminile che maschile. Perché qui il pattinaggio non ha etichette.

Il Ferraro Skating Club porta con sé il vento della rivoluzione in città, anche sotto questo punto di vista, l’uguaglianza di genere: perché non è assolutamente vero che il pattinaggio è solo al femminile, ma uno sport aperto anche ai ragazzi.

Il club punta su una formazione moderna, ispirata ai criteri federali internazionali. Postura, equilibrio, asse corporeo, coordinazione e dinamica diventano elementi fondanti. La tecnica non è lasciata al caso, ma costruita nel tempo, con progressioni controllate e obiettivi definiti.

A definire la filosofia del club sono le parole della stessa Anita Ferraro, che sintetizza così la propria visione di allenatrice e di guida:

“La professionalità autentica non è un accessorio né una facciata, ma un codice interiore, forgiato attraverso preparazione metodica, competenza verificabile, coerenza assoluta e un senso del dovere che non concede tregua. È un percorso che impone costanza etica, lucidità operativa e un rapporto severo con il proprio talento, che deve diventare responsabilità, non pretesto. Nell’eccellenza non esistono scorciatoie né zone neutre. Esiste soltanto la fedeltà quotidiana a un ideale esigente, una disciplina che richiede presenza mentale costante, dedizione piena, un impegno che non si alleggerisce e non si negozia. Come allenatrice e mentore, il mio compito non è rendere la strada più morbida ma più giusta. Non è alleggerire, ma orientare. Non è proteggere dal rigore, ma insegnare a reggerlo. Perché la crescita autentica nasce soltanto lì, dove l’impegno quotidiano smette di essere un sacrificio e diventa la forma più alta di rispetto verso sé stessi”.

Con questa nuova società, Reggio Calabria aggiunge un tassello importante al suo panorama sportivo. Un presidio che punta a costruire competenze solide, atleti consapevoli e una cultura del lavoro fondata su metodo e professionalità. Un club che guarda avanti, con ambizione e standard alti, facendo “pattinare” la città verso il futuro.

Maggiori informazioni

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3520014897.

È prevista anche una prova gratuita su prenotazione, con pattini forniti dal club.

Visita le pagine Facebook ed Instagram.