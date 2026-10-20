All’Accademia del Tempo Libero, la storia della famiglia Barbieri tra musica, cucina e passione per la propria terra

È stato questo il filo conduttore dell’incontro “La promessa infranta ad Altomonte – Storia di una famiglia di successo che ha reso una terra capace di narrarsi da sé”, che si è svolto all’Accademia del Tempo Libero ODV di Reggio Calabria.

Protagonisti della serata sono stati Enzo, Patrizia e Laura Barbieri, dell’Hotel Ristorante Barbieri di Altomonte accolti con calore dal presidente Celeste Giovannini, dal direttivo del sodalizio e da tantissimi soci. A guidare il racconto, animando l’incontro con domande, spunti e curiosità, Francesco Tassone e Rosa Calabrò, che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta della storia familiare, delle scelte professionali e dei valori che hanno sostenuto il percorso dei Barbieri.Tra un aneddoto e l’altro, il dialogo si è trasformato in un’occasione per riflettere sul valore della dieta mediterranea e sulle potenzialità di una cucina capace di valorizzare anche gli alimenti più semplici, quelli definiti spesso “poveri”, trasformandoli in piatti di grande eleganza. Una lezione che va oltre la tavola e che parla di conoscenza delle materie prime, rispetto per le tradizioni e capacità di riconoscere il valore delle cose essenziali.

Accanto alle parole, le immagini di un reportage realizzato ad Altomonte hanno raccontato scorci e momenti del lavoro quotidiano legato alle coltivazioni, ai peperoni, ai tunnel di essiccazione e alle conserve. Le musiche de Gli Alternativi hanno accompagnato il percorso narrativo, intrecciandosi con le storie e le atmosfere evocate nel corso della serata.

È emerso così anche il lato meno visibile di ogni storia di successo: la costanza, i sacrifici, la determinazione e la capacità di credere nel proprio progetto, affrontando le difficoltà senza perdere il legame con le proprie radici.

E il racconto si è concluso nel modo più coerente con lo spirito dell’iniziativa: intorno alla tavola. Al termine dell’incontro, Enzo Barbieri ha preparato un risotto offerto ai soci e agli amici presenti, che hanno potuto accompagnare l’assaggio con un ottimo vino bianco di produzione Barbieri. Un momento di condivisione che ha trasformato la cucina in un ulteriore linguaggio attraverso cui conoscersi e stare insieme.

La serata ha lasciato anche il desiderio di proseguire il percorso avviato. Sono state infatti poste le basi per due nuovi appuntamenti: uno ad Altomonte e un altro all’Accademia, dove Enzo Barbieri guiderà i partecipanti nella preparazione di cinque pietanze di classe, illustrandone passo dopo passo le tecniche e i segreti.

Un incontro riuscito, nel quale cultura, convivialità e gusto si sono intrecciati, confermando la vocazione dell’Accademia del Tempo Libero a creare occasioni di incontro capaci di andare oltre la semplice conferenza.