Reggio, al Liceo “T. Gullì” il prestigioso evento internazionale “Aprender en plural”

Un risultato che conferma e rafforza la storicità della scuola come presidio di eccellenza, aperto alle dinamiche europee e alla promozione di una cittadinanza globale e multiculturale

Una giornata di straordinaria rilevanza formativa e culturale oggi al Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “T. Gullì”, scelto come sede nazionale dell’Encuentro IC & ProfeDeELE in Italia per il convegno di altissimo profilo intitolato “Aprender en plural: La diversidad en la clase de español”.

A rendere possibile questo traguardo è stata la visione strategica e la determinazione della Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Eva Raffaella Nicolò, il cui impulso ha consentito all’istituto reggino di accreditarsi come punto di riferimento per l’intero territorio nazionale.

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I relatori e le tematiche del convegno

L’evento ha visto la partecipazione di docenti e conversatori madrelingua giunti da ogni parte d’Italia, affiancati da rappresentanti ufficiali dell’Instituto Cervantes e dai più illustri esperti internazionali della materia. I lavori, articolati in una fitta e intensa sessione di aggiornamento pedagogico e metodologico, hanno affrontato le tematiche più innovative legate all’insegnamento dello spagnolo:

Daniel Hernández ha illustrato l’integrazione tra neuroscienze e “grammatica affettiva” nella didattica delle lingue;

ha illustrato l’integrazione tra neuroscienze e “grammatica affettiva” nella didattica delle lingue; Rosa María Pérez ha approfondito le strategie per la preparazione alle certificazioni DELE e la formazione continua curata dall’Instituto Cervantes;

ha approfondito le strategie per la preparazione alle certificazioni DELE e la formazione continua curata dall’Instituto Cervantes; Clara Elizabeth Baez ha condotto un focus sull’uso pedagogico delle immagini e sullo sviluppo della creatività in aula;

ha condotto un focus sull’uso pedagogico delle immagini e sullo sviluppo della creatività in aula; I workshop interattivi curati da Álvaro Sierra Valls, Jennifer Masmano, Andrés Vazquez e Marcela Fritzler hanno esplorato le nuove frontiere delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), del role-play e delle pratiche di didattica inclusiva.

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Un riconoscimento per il Liceo e per la città

Questo successo rappresenta un riconoscimento di assoluto prestigio per il Liceo “T. Gullì” e per l’intera città di Reggio Calabria, posizionando l’istituto al centro del dibattito sull’innovazione didattica. Un risultato che conferma e rafforza la storicità della scuola come presidio di eccellenza, aperto alle dinamiche europee e alla promozione di una cittadinanza globale e multiculturale.

Un plauso e un sentito ringraziamento vanno alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Eva Raffaella Nicolò, il cui impegno e la cui visione strategica hanno reso possibile l’organizzazione di un evento internazionale di straordinaria rilevanza per la comunità locale e il mondo della scuola.